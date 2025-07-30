Üniversite taban puanları 2025 belli oldu mu? 2 yıllık ve 4 yıllık Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için heyecan dorukta. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası merakla beklenen "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nu ön bilgi amaçlı olarak yayımladı. Bu gelişme, adayların tercih listelerini hazırlamak için üniversitelerin taban puanlarına ve 2025 YKS üniversite kontenjanlarına odaklanmasını sağladı.

2025 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası üniversite adaylarının merakla beklediği "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu", ÖSYM'nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) üzerinden ugün yayımlandı.

Bu kılavuz, adaylara ve ilgili tüm taraflara ön bilgi sağlamak amacıyla yayımlanmış durumda. Adayların, tercihlerini netleştirmeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak olan 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan güncel duyuruları takip etmeleri büyük önem taşıyor.

TERCİHLERDE TABAN PUANLAR DİKKATE ALINACAK

Taban puan, bir önceki yıl belirli bir programa yerleşen en düşük puanlı adayın puanını ifade eder. Yani, bir yükseköğretim programına girebilmek için adayların alması gereken en düşük puandır.

Tavan puan ise ilgili programa yerleşen en yüksek puanlı adayın puanını gösterir.

2025 YKS taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra netleşir ve ÖSYM tarafından ayrıca ilan edilir. Bu nedenle, şu anda 2025 yılına ait kesin taban puanlar henüz belli değil.

Adaylar, tercih döneminde geçtiğimiz yılın (2024 YKS) yerleştirme puanlarını ve başarı sıralamalarını referans almalıdır. Bu veriler, hangi bölümlerin hangi puan aralıklarında öğrenci aldığını göstererek tercih listenizi oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki bağlantılardan 2 ve 4 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıla ait taban puanlarına ulaşabilirsin:



2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo 4)

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite adayları için tercih işlemleri, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler arasında adaylar, puan ve sıralamalarına göre tercih listelerini sisteme girebilecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Üniversite tercihlerini yapacak adaylar için süreç oldukça net: Tüm tercihler çevrimiçi olarak, ÖSYM'nin resmi adresi üzerinden yapılacak.

Adaylar, tercih işlemlerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecekler. Tercih listelerini oluşturduktan sonra, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlamaları gerekiyor.

Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar:

Sadece Elektronik Ortam Geçerli: Posta, faks, e-posta veya benzeri yöntemlerle gönderilen hiçbir tercih listesi işleme alınmayacak ve cevaplanmayacak. Geçerli sayılacak tek yöntem, elektronik ortamda yapılan tercihlerdir.

Tercih Süresine Uyun: Tercihlerinizi, kılavuzda belirtilen tercih süresi içinde tamamladığınızdan emin olun. Süre dolduktan sonra yapılan başvurular kabul edilmez.