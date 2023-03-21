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Üniversitelerde hibrit öğretim gündemde

Üniversitelerde hibrit öğretim gözden geçirilecek. İşte detaylar...

21 Mart 2023 | 20:12
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Üniversitelerde hibrit öğretim gündemde

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, İzmir Ege Üniversitesi'nde üniversiteler arası kurul toplantısında konuştu. Özvar, yüzyılın afeti sonrası alınan üniversitelerde uzaktan öğretim kararının gözden geçirileceğini söyledi.

"Hibrit seçeneği değerlendireceğiz"

TRT'nin haberine göre Özvar şunları söyledi: "Alınan kararı Nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek, şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış, hibrit öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir" 

Erol Özvar, afetin yüksek öğretim kurumlarına etkisini de anlattı. Depremlerden 11 ildeki 18 üniversitede görev yapan 17 bin akademisyen, 30 bin idari personel ile 545 bin öğrencinin etkilendiğini belirtti.

11 ildeki üniversite yerleşkelerinde 4 binanın yıkıldığını, 554 binanın ise hasar gördüğünü kaydetti.

Özvar, Depremden en çok etkilenen yerleşkelerin Adıyaman, Hatay Mustafa Kemal ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitelerine ait olduğunu, yaraların kısa sürede sarılacağını söyledi.

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