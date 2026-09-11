Sermayesi yoktu, cesareti vardı: Şimdi 3 iş yerinin sahibi

Frigya'daki, ailesinden kalma evinin bir bölümünde Frigya'yı anlatan az sayıda ve çeşitteki ürünleri satarak ticarete başladığını ifade eden Koçer, şunları kaydetti:

"Bunların satışı bize ilham oldu ve devam ettirmek istedik. Zamanla Ayazini köyündeki kadınların yaptığı el emeği kolyeler, doğal taşlarla ürettiğimiz takıları, soba, kuzine, tütsülükler, buhurdanlıklar, sabunlar, kolonyalar, gıda ürünleri, Afyonkarahisar ve Frigya'yı anlatan farklı objeler, kupalar, fincan takımları da ekledik.

Bunu ticarete dönüştürdük ve birçok kadına iş kapısı oluşturduk."