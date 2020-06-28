Küresel çapta yaşanan Covid-19 salgınının yararttığı ‘sosyal izolasyon’ uzaktan eğitimi birinci gündem maddesi haline getirdi. Uzaktan eğitim yazılımları ve Türkçe içerikli uygulamalar konusunda Türkiye’nin ilk firması olan Enocta’nın CEO’su Ahmet Hançer, pazarın her geçen gün büyüdüğünü söylüyor.

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomist.com.tr

Hançer, “2020’de teknoloji ve içerik alanlarında uzaktan eğitim pazarı yaklaşık 100 milyon TL olacak” diyor. Coivd-19 salgını ile birlikte okullarda ve üniversitelerde uzaktan eğitim, eğitimin yeni standardı haline geldi. Yaşanan “sosyal izolasyon” uzaktan eğitimi birinci gündem maddesi haline getirdi.

Covid 19’un dayatmış olduğu yeni düzen birçok eğitim ihtiyacını da beraberinde getirdi. Kurumlar çalışanları için evde verimli ve güvenli çalışma, sanal toplantılarda verim elde etme, uzaktan ekip yönetimi ve uzaktan çalışırken takım olma gibi iş hayatıyla ilgili online eğitimler sunmaya başladı.

Kurumlar aynı zamanda çalışanların bu dönemdeki psikolojilerini desteklemek için kaygı yönetimi ve stres yönetimi gibi konularda da online eğitimler sunuyor.

Yine bu dönemde pek çok kurum, gerek sosyal sorumluluk kapsamında, gerekse çalışan bağlılığını artırmak için çalışanların aileleri, eşleri, çocukları, sevenleri için de farklı konularda online eğitim sunuyor. Uzaktan eğitimin Türkiye’eki pratiğini, bu alanda sektör lideri olan Enocta’nın CEO’su Ahmet Hançer ile konuştuk.

Sorularımız ve aldığımız yanıtları şöyle…

Uzaktan eğitim salgın ile birlikte eğitimde ‘yeni normal’ oldu. Bu alandaki faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Enocta,1999 yılında, henüz Türkiye’de geliştirilmiş bir uzaktan eğitim yazılımı ve Türkçe uzaktan eğitim içerikleri yokken, bilgiye herkesin erişebileceği, öğrenmenin günlük hayatın parçası olacağı bir dünya için yola çıktı. Kuruluşumuzdan bu yana kuruluların uzaktan eğitim ve gelişim için ihtiyaç duydukları eğitimleri tek çatı altında toplayarak sunuyoruz.

Tüm bunları da, eğitim ve teknoloji alanında dünya trendlerini yakından takip ederek, müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi anlayarak, en uygun çözümleri sunma hedefi ile gerçekleştiriyoruz. Enocta olarak 3 milyon kişiye uzaktan eğitim ile ulaştığımızı söyleyebilirim.

Eğitim yönetim sistemi, 5 bin adetten fazla online eğitimin yer aldığı hazır gelişim kataloğu, tüm eğitim ve gelişime katkı sağlayacak oyun, simülasyon, pekiştirme uygulamaları, webinar altyapısı, ayrıca da kurumun özel ihtiyacına yönelik içerik geliştirme hizmeti Enocta’nın tek çatı altında sunduğu ürün ve hizmetler.

Ayrıca bunların sunulması, yapılandırılması, devreye alınması ve takibinde de danışmanlık hizmetiyle müşterilerimizin yanında olup projelere bir katma değer sunmaya çalışıyoruz.

Uzaktan eğitim pazarının Türkiye’deki büyüklüğü ne kadar?

Uzaktan eğitim pazarını üç sektörde değerlendiriyoruz; bireylere yönelik, şirket-lere-kurumlara yönelik ve üniversitelere-okullara yönelik. Diğer yandan pazarın teknoloji, içerik ve servis alanlarından oluştuğunu söyleyebiliriz. Enocta olarak hizmet verdiğimiz şirketler ve kurumlar tarafında, 2020 yılında eğitime harcanan bütçenin 1 milyar TL olacağını öngörmekteyiz.

Hizmet verdiğimiz teknoloji ve içerik alanlarında uzaktan eğitim pazarının yaklaşık 100 milyon TL olarak gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. Bu pazar büyüklüğü tahmininde bireylerin uzaktan eğitim harcamalarının ve online dil eğitimi pazarının yer almadığını da özellikle belirtmeliyiz. Bu alanlarda da pazar büyüklüğünün en az 100 milyon TL olduğunu söyleyebilirim.

ONLİNE EĞİTİMLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Eğitim planlamaları iş için gerekli becerilere, iş hayatının gerektirdiği yeterliliklere göre yapılmalı. Eğitimler mesleki becerilerin yanısıra, bugün için kritik olan insani, davranışsal becerileri de hedeflemeli. Eğitimlerin iş sonuçları, özel şirket veya kuramların var olma hedeflerine, stratejilerine uygun belirlenmeli. Eğitim planlamasında mutlaka bireyin tercihleri ve kişisel ilgi alanları da dikkate alınmalı. Bireylerin birbirlerinden öğrenecekleri ve bildiklerini paylaşabilecekleri bir ortam sağlanmalı. Öğrenme analitiği ile mutlaka eğitimin etkinliği, kullanım durumu ve etkileri analiz edilmeli. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve makina öğrenmesi gibi yenilikçi teknolojilerin eğitim programlarında nasıl kullanabileceğine dair fikirler üretilmeli.

2019 cironuz nedir? 2020’de büyüme hedefiniz ne?

Bahsettiğimiz gibi Enocta olarak kamu kurumlarına ve özel sektör şirketlerine, uzaktan eğitim için gerekli teknoloji ve dijital öğrenme içerik hizmetleri sunmaktayız. Uzaktan eğitime harcanan bütçenin yaklaşık 100 milyon TL olduğundan hareketle, bu alanda yüzde 60’a yakın bir oranla pazar lideri olduğumuzu söyleyebilirim.

Pazar liderliğimizin en önemli nedeni, bu alanda teknoloji ve içerik üreten bir çok şirketle, eğitim ve danışmanlık firmaları ile ortak çalışmalar yapmamız olduğunu, bir ekosistem olarak hareket etmek olduğunu belirtmeliyim.

En önemli büyüme hedefimiz dijital eğitimin iş dünyasında sadece büyük kurum-ların eğitim kültüründe değil tüm kurumların eğitim kültüründe yer alabilmesi, bu kapsamda ürün ve hizmetlerimizi kolay erişilen, pratik şekilde uygulamaya alınabilen ve yaygınlaşan bir yapıya dönüştürebilmek.

Uzaktan eğitimin geleceği nasıl şekillenecek?

Önümüzdeki dönemde online eğitimin öğrenmenin uzak değil, çok yakın bir parçası olacağı, öğrenmeyi zenginleştirmek için ayrılmaz bir unsur olacağı görülmektedir. Her ne kadar bugüne kadar bir kısım şirketin hayatının bir parçası olsa da, bu kadar yaygın bir uygulama olarak Kovid 19 ile hayatımıza girdiğini söyleyebiliriz. Hiç akla gelmeyecek şekilde kamu kurumlarında ve pek çok özel şirkette bir anda yeni çalışma modeli, zorunlu olarak uzaktan çalışma oldu. Benzer şekilde uzaktan ekip yönetimi de bir standart haline geldi.

Bu konuda çok sayıda araştırma ile verimliliği, uygulama şekilleri, sonuçları ve Türkiye’ye özgü yanları gibi konular mutlaka ortaya konulmalı. Ama biliyoruz ki, belirli kurallara uyulduğunda uzaktan çalışmak ve uzaktan ekip yönetimi belirli ölçüye kadar çok verimli olabiliyor. Hem uzaktan çalışma, hem de uzaktan eğitim konularında çok sayıda dijital online eğitimler ve videolar Enocta Youtube kanalımızdan ücretsiz olarak izlenebilir durumda.