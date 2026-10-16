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Cevdet Yılmaz: Sorunlu fonlarla ilgili gerekli adımlar atılmaktadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sorunlu fonlarla ilgili gerekli adımlar atılmaktadır. Meclisimizde gelecek hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifi sonrasında süreç daha da hızlanacaktır." ifadesini kullandı.

Cevdet Yılmaz: Sorunlu fonlarla ilgili gerekli adımlar atılmaktadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından, fon soruşturmasına ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"Sorunlu fonlarla ilgili gerekli adımlar atılmaktadır. Meclisimizde gelecek hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifi sonrasında süreç daha da hızlanacaktır. Bir yandan sorunlu fonlar olağan ve olağanüstü usullerle tasfiye edilerek sermaye piyasalarımızın yapısı güçlendirilirken, diğer yandan benzer sorunların bir daha yaşanmaması için gerekli idari adımlar atılmaktadır. Önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımıza ilişkin yapısal iyileştirmeleri öngören kanun teklifi hazırlıkları da kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Kalkınma politikalarımızın kıymetli bir unsuru olarak gördüğümüz sermaye piyasalarını uluslararası standartlar çerçevesinde idari kararlarla ve kanuni düzenlemelerle güçlendirmeye devam edeceğiz."

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