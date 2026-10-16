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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Eylül'de yükseldi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, bu yılın eylül ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3,8'e çıktı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Eylül'de yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB )Eylül ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3,8'e yükseldi. Enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 0,6 olarak ölçüldü.

Geçen yılın eylül ayında Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,2 seviyesindeydi.

Eurostat'ın açıkladığı öncü verilerde de eylül ayı yıllık enflasyonu yüzde 3,8 olarak tahmin edilmişti. Böylece nihai veri öncü veriyi teyit etti.

Euro Bölgesi'nde enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, eylülde yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

Eylül ayında enerji ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 18,9, hizmetlerde yüzde 3,2, gıda, alkol ve tütün ürünlerinde yüzde 1,3, enerji dışı sanayi ürünlerinde yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti.

AB'de de ağustosta yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,8'e yükseldi.

AB'de aylık enflasyon yüzde 0,6 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında AB'de yıllık enflasyon yüzde 2,6 olarak ölçülmüştü.

Enflasyon, eylülde geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 3,3, Fransa'da yüzde 3,4, İtalya'da yüzde 4,2 ve İspanya'da yüzde 5 olarak hesaplandı.

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