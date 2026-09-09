Açıklamada görüşlerine yer verilen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye ile Polonya arasındaki dostluk ve NATO müttefikliği temelinde gelişen savunma sanayisi işbirliklerinin önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Polonya'nın savunma alanındaki modernizasyon vizyonunu yakından takip ediyor ve bu dönüşüm sürecinde işbirliği fırsatlarına büyük önem veriyoruz. ROKETSAN olarak sahip olduğumuz ileri teknoloji kabiliyetleri yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa ülkelerinin ve NATO'nun kolektif caydırıcılık ve savunma kapasitesine de önemli katkılar sunabilecek seviyededir. Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu dönemde, yeni nesil savunma teknolojilerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Biz de NATO standartlarına tam uyumlu çözümler geliştiriyor ve müttefik ülkelerle stratejik işbirliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda MSPO'yu, mevcut ortaklıklarımızı derinleştirmek ve yeni işbirliği fırsatları geliştirmek açısından son derece değerli bir platform olarak görüyoruz."