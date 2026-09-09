Bir zamanlar Türkiye'nin elektriğinin yüzde 20'sini karşılıyordu: 52 yılda dev üretim

Bu yıl bereketli yağışların enerji üretiminde önemli bir artış sağladığını ifade eden Kaya, "Son 10 yılın ortalamasında 4,6 milyar kilovatsaat enerji ürettik. 2026 yılının eylül ayı itibarıyla 5,2 milyar kilovatsaat enerji üretildi.

Son 10 yılda gelen su miktarı ortalama 15 milyar metreküp. Şu an itibarıyla gelen su miktarı 21 milyar metreküp civarında. 2019 yılında bereketli bir yıl geçirmiştik, 7 milyar kilovatsaat enerji üretmiştik. Bu yıl 2019 yılından daha fazla enerji üretmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.