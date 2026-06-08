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Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri Mayıs ayında geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi mayıs ayında bir önceki aya kıyasla 0,44 puan gerileyerek 105,55 seviyesine indi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri Mayıs ayında geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,44 puan azalarak 105,55 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,29 puan artarak 101,41’e yükseldi.

TL karşısında ABD doları ortalama yüzde 1,49 oranında değer kazandı

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,49 oranında değer kazanırken euro ortalama yüzde 1,59 oranında değer kazandı. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,71 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 2,75 oranında arttı.

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’sindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.

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