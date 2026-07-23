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Alanya'nın tarihi mirasında yeni adım: Çalışmalar o yapıda yoğunlaştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Syedra Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Alanya'nın tarihi mirasında yeni adım: Çalışmalar o yapıda yoğunlaştı

Alanya'daki Syedra Antik Kenti'nde "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antik kentte son dönemde kazılar, "Kıskanan Çatlasın" mozaiğinin bulunduğu büyük ev yapısına odaklandı.

1 Antik kentin tarihi dokusu gün yüzüne çıkıyor

Antik kentin tarihi dokusu gün yüzüne çıkıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, bölge halkının da istihdamıyla antik kentin tarihi dokusu gün yüzüne çıkarılıyor.

2 Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyor

Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyor

Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan kent, stadyumu, tiyatrosu, meclis binası, hamamı, gelişmiş su altyapısı, sütunlu caddesi, vaftiz mağarası ve zeytin işlikleriyle dikkat çekiyor.

3 Kazılarda büyük ivme yakalandı

Kazılarda büyük ivme yakalandı

Kentte son yıllarda uygulanan 12 aylık kesintisiz çalışma programı sayesinde kazılarda büyük ivme yakalandı.

4 Çalışmalar "Kıskanan Çatlasın" mozaiğinin olduğu yerde yoğunlaştı

Çalışmalar "Kıskanan Çatlasın" mozaiğinin olduğu yerde yoğunlaştı

Antik kentte son dönem çalışmaları, kent yaşamının önemli merkezlerinden olan ve kamuoyunda "Kıskanan Çatlasın" adıyla bilinen mozaiğin yer aldığı büyük ev yapısında yoğunlaştı.

5 "Gece müzeciliği" konseptine de hazır

"Gece müzeciliği" konseptine de hazır

Öte yandan, Syedra'nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla altyapı ve aydınlatma projeleri tamamlanarak antik kent "gece müzeciliği" konseptine hazır hale getirildi.

6 Yıllık ziyaretçi sayısı 100 bin

Yıllık ziyaretçi sayısı 100 bin

Biletli ziyaretçileri ağırlamaya başlayan antik kentte, yürütülen kazı ve koruma çalışmaları sayesinde yıllık ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı.
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