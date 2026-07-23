Alanya'nın tarihi mirasında yeni adım: Çalışmalar o yapıda yoğunlaştı

Alanya'daki Syedra Antik Kenti'nde "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antik kentte son dönemde kazılar, "Kıskanan Çatlasın" mozaiğinin bulunduğu büyük ev yapısına odaklandı.
1 Antik kentin tarihi dokusu gün yüzüne çıkıyor
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, bölge halkının da istihdamıyla antik kentin tarihi dokusu gün yüzüne çıkarılıyor.
2 Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyor
Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan kent, stadyumu, tiyatrosu, meclis binası, hamamı, gelişmiş su altyapısı, sütunlu caddesi, vaftiz mağarası ve zeytin işlikleriyle dikkat çekiyor.
3 Kazılarda büyük ivme yakalandı
Kentte son yıllarda uygulanan 12 aylık kesintisiz çalışma programı sayesinde kazılarda büyük ivme yakalandı.
4 Çalışmalar "Kıskanan Çatlasın" mozaiğinin olduğu yerde yoğunlaştı
Antik kentte son dönem çalışmaları, kent yaşamının önemli merkezlerinden olan ve kamuoyunda "Kıskanan Çatlasın" adıyla bilinen mozaiğin yer aldığı büyük ev yapısında yoğunlaştı.
5 "Gece müzeciliği" konseptine de hazır
Öte yandan, Syedra'nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla altyapı ve aydınlatma projeleri tamamlanarak antik kent "gece müzeciliği" konseptine hazır hale getirildi.