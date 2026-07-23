Elazığ'daki kazılarda dikkat çeken keşif: 5 bin yıllık tapınak alanı bulundu

Kentte, Harput Kalesi, Tadım Kalesi, Palu Kalesi ve Salkaya olmak üzere dört ayrı noktada arkeolojik çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"2026 yılı kazılarına ivme verdik, çok önemli buluntular ortaya çıkıyor. Yeni gün yüzüne çıkarılan kutsal alanla ilgili olarak incelemelerde bulunduk ve yaklaşık 5 bin yıllık bir tarihi bulunuyor.

Alanla ilgili çalışmalar Müze Müdürlüğümüz koordinesinde devam ediyor. İl Özel İdaresi olarak gerekli her türlü desteği Elazığ'daki tüm kazılara veriyoruz. Tadım Kalesi'ndeki kazılarla bölge ve insanlık tarihi açısından çok önemli buluntular ortaya çıktı. Bu alanla ilgili olarak koruma ve restorasyon çalışmaları müzemizin koordinesinde devam ediyor. Elazığ'da tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere ulaştırmak için gerekli her türlü gayreti gösteriyoruz."