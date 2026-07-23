Uraloğlu, projenin yalnızca ulaşım konforunu artırmayacağını, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Yalova-Armutlu Yolu ile zamandan 240 milyon lira, yakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu da yılda 900 ton azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Turizm ve sanayiye güçlü katkı

Yalova'nın son yıllarda artan yatırımları, gelişen tersaneleri, turizm potansiyeli ve sanayi altyapısıyla bölgenin en önemli merkezlerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, yeni yolun hem ekonomik hareketliliği destekleyeceğini hem de bölgenin ulaşım altyapısını daha güçlü hale getireceğini kaydetti.