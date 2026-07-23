ARA
DOLAR
47,23
0,04%
DOLAR
EURO
53,84
-0,15%
EURO
ALTIN
6081,65
0,04%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bir saatlik yol artık 30 dakika: Yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu’nun yarın hizmete açılacağını ifade ederek, "Yalova-Armutlu arasındaki seyahat süresini 60 dakikadan 30 dakikaya düşürdük" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Son Güncellenme:
Bir saatlik yol artık 30 dakika: Yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu’nun yarın hizmete açılacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Yalova'nın turizm, sanayi ve denizcilik açısından önem taşıyan Armutlu güzergâhında ulaşım standardının önemli ölçüde yükseltileceğini belirtti.

Uraloğlu, proje kapsamında Yalova’yı Esenköy ve Armutlu’ya bağlayan toplam 45 kilometrelik güzergahın 2,5 kilometresinin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, Esenköy geçişini oluşturan 10,7 kilometresinin bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol, 31,8 km’si sathi kaplamalı tek yol standardında inşa edildiğini kaydetti.

2 "Yalova-Armutlu arasındaki seyahat süresini 60 dakikadan 30 dakikaya düşürdük"

"Yalova-Armutlu arasındaki seyahat süresini 60 dakikadan 30 dakikaya düşürdük"

Uraloğlu, toplam 45 kilometrelik Yalova-Armutlu yolunun Esenköy kesiminde hayata geçirilen proje kapsamında 6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ve 3 hemzemin kavşağın inşa edildiğini belirtti. Uraloğlu, "Projeyle Yalova-Armutlu arasındaki seyahat süresini 60 dakikadan 30 dakikaya düşürdük. Vatandaşlarımız daha güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacak." dedi.

3 "Yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız"

"Yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız"

Uraloğlu, projenin yalnızca ulaşım konforunu artırmayacağını, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Yalova-Armutlu Yolu ile zamandan 240 milyon lira, yakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu da yılda 900 ton azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Turizm ve sanayiye güçlü katkı

Yalova'nın son yıllarda artan yatırımları, gelişen tersaneleri, turizm potansiyeli ve sanayi altyapısıyla bölgenin en önemli merkezlerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, yeni yolun hem ekonomik hareketliliği destekleyeceğini hem de bölgenin ulaşım altyapısını daha güçlü hale getireceğini kaydetti.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL