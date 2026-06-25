Piyasalarda yön ayrıştı: Borsa düştü, altın haftayı yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da satış baskısı haftanın son işlem gününde de etkisini gösterdi. Gün içerisinde 14.583 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, kapanışta yüzde 0,50 değer kaybederek 14.259,75 puana geriledi. Buna karşılık altın piyasasında yükseliş dikkat çekti. Standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 artışla 6 milyon 50 bin liraya ulaşırken, ons altın 4 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem gördü.

Borsa günü kayıpla tamamladı

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,83 yükselişle başlasa da günün ilerleyen saatlerinde satışların etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. Endeks gün içinde 14.212 ile 14.583 puan arasında dalgalanırken kapanışı 14.259,75 puandan yaptı.

BIST 30 endeksi ise yüzde 0,22 düşüşle 16.552,59 puana geriledi.

Teknoloji hisseleri pozitif ayrıştı

Sektör endeksleri incelendiğinde teknoloji hisseleri yatırımcısına kazandırdı. Teknoloji endeksi yüzde 1,54 yükselirken, mali endeks yüzde 1,42, hizmetler endeksi yüzde 0,19 ve sanayi endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

BIST 100 kapsamındaki hisselerden 33'ü yükselirken 66'sı geriledi. Günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları, Katılımevim, ASELSAN, Yapı Kredi ve Akbank oldu.

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 artışla 6 milyon 50 bin liraya çıktı. Uluslararası piyasalarda ise ons altın 4 bin 16 dolar seviyesinden işlem gördü. Son günlerde küresel piyasalardaki belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Döviz kurları ve tahvil faizlerinde son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre doların efektif satış kuru 46,58 lira olarak açıklandı. Küresel piyasalarda ise avro/dolar paritesi 1,1379, sterlin/dolar paritesi 1,3206 ve dolar/yen paritesi 161,7 seviyelerinde işlem gördü. Öte yandan 15 Mart 2028 vadeli devlet tahvilinin bileşik getirisi yüzde 40,78 seviyesinde gerçekleşti.

Petrol fiyatları yükseldi

Enerji piyasalarında da hareketlilik yaşandı. Londra Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 1,9 yükselerek 74,8 dolara çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin, küresel talep görünümü ve enerji piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle yakından takip edildiği belirtiliyor.