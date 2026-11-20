Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,78, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,73, Eylül 2025'e göre yüzde 32,36 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,88 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 4,05, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,02 artış oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,9, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 22,97 yükseliş görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 10 alt grup daha düşük, bir alt grup ise yüksek değişim gösterdi.

Eylülde yıllık bazda artışın en az olduğu alt gruplar yüzde 22,07 ile malzemeler, yüzde 22,87 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 53,38 ile enerji ve yağlayıcılar olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 10 alt grup daha düşük ve bir alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Eylülde bir önceki aya göre düşüş gösteren tek alt grup yüzde 0,57 ile veteriner harcamaları, aylık artışın en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 9,56 ile enerji ve yağlayıcılar oldu.