Borsa İstanbul’da işlem gören 5 şirket, 23–27 Kasım haftasında nakit kar payı hak kullanımına giderek yatırımcılarına temettü dağıtacak. 

ASELSAN (ASELS)
Hak Kullanım Tarihi: 24 Kasım 2026 Salı Pay Başına Net: 0,3635 TL 

SDT Uzay ve Savunma (SDTTR)
Hak Kullanım Tarihi: 25 Kasım 2026 Çarşamba Pay Başına Net: 0,0070 TL 

Elite Naturel Organik Gıda (ELITE)
Hak Kullanım Tarihi: 25 Kasım 2026 Çarşamba Pay Başına Net: 0,0850 TL 

Ofis Yem Gıda (OFSYM
Hak Kullanım Tarihi: 25 Kasım 2026 Çarşamba Pay Başına Net: 0,3577 TL 

Ford Otomotiv (FROTO)
Hak Kullanım Tarihi: 26 Kasım 2026 Perşembe Pay Başına Net: 2,6095 TL