Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Eylül ayına ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla -320,4 milyar oldu.

Eylül ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,9 oranında artışla 428,5 milyar dolar olurken, yükümlülükleri yüzde 5,3 oranında azalışla 748,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar 18,6 milyar dolar artarak 166,1 milyar dolara ulaştı

Varlık kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar yüzde 2,3 oranında artarak 83 milyar dolar, finansal türevler kalemi yüzde 24 oranında artarak 3,1 milyar dolar ve diğer yatırımlar yüzde 4,1 oranında artarak 167,1 milyar dolar olurken, bankaların yabancı para varlıkları ise yüzde 1,1 oranında azalarak 47,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, portföy yatırımları alt kalemlerinden hisse senetleri ve yatırım fonu payları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,6 oranında azalarak 41,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 17,8 oranında azalarak 175,2 milyar dolar, portföy Yatırımları yüzde 3,3 oranında azalarak 149,5 milyar dolar, finansal türevler kalemi yüzde 41,7 oranında azalarak 4,1 milyar dolar olurken, diğer yatırımlar ise yüzde 1 oranında artarak 420,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.