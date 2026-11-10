ARA
DOLAR
50,22
0,00%
DOLAR
EURO
56,06
0,09%
EURO
ALTIN
6463,00
-0,02%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Ekonomi Haberleri
  • TÜİK Eylül verilerini açıkladı: Sanayi üretiminde hem yıllık hem aylık bazda pozitif seyir hakim
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Profil Yazılar →

TÜİK Eylül verilerini açıkladı: Sanayi üretiminde hem yıllık hem aylık bazda pozitif seyir hakim

Sanayi üretim endeksi, Eylül'de aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi.

TÜİK Eylül verilerini açıkladı: Sanayi üretiminde hem yıllık hem aylık bazda pozitif seyir hakim

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 artış kaydetti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 2,62 artış hesaplandı.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

TÜİK Eylül verilerini açıkladı: Sanayi üretiminde hem yıllık hem aylık bazda pozitif seyir hakim-1

Bakan Şimşek, Eylül ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 7,6 artan yüksek teknoloji üretiminin, katma değer ve verimlilik odaklı politikaların sonuçlarını yansıttığını belirterek, "2026'da ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Küresel ekonomide belirsizliklerin öne çıktığı 2026'da sanayi üretiminde dirençli seyrin sürdüğüne işaret eden Şimşek, üretimin eylülde aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 2,6 arttığını bildirdi.

Şimşek, ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 7,6 artan yüksek teknoloji üretiminin, katma değer ve verimlilik odaklı politikaların sonuçlarını yansıttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2026'da ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz. Sanayide üretim kapasitesini, katma değeri ve verimliliği artıracak desteklerimize ve yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz."

0
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL