Keşif, gözetleme ve terörle mücadele: Türk kamikaze İHA'ları 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor, küresel pazarda büyüyor

HUNTER sistemi, hava tehditlerine karşı kullanılmak üzere dikey kalkış yapabilen önleyici dron olarak geliştirildi. Elektrik motorlarıyla çalışan ve dört pervaneli itki mimarisine sahip sistem, dikey kalkış kabiliyeti sayesinde pist veya katapult gibi fırlatma altyapılarına ihtiyaç duymadan görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Azami 300 kilometre/saat hıza ulaşabilen HUNTER'ın seyir hızı 200 kilometre/saat, harp başlığı taşıdığında uçuş süresi 10 dakika ve azami harp başlığı ağırlığı 500 gram olarak açıklanıyor.