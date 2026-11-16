Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı ekim ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren illerin İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olduğu belirtildi.

Açıklamada, Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa'nın da ihracatta ilk 10 il arasında yer aldığı ifade edildi.

10 aylık ihracat 236,8 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ocak-ekim döneminde Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artış göstererek 236,8 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde yıllıklandırılmış ihracat, yüzde 5,2 artışla 285,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlığın açıklamasında, yılın ilk 10 ayında 53 ilin ihracatının arttığı, 30 ilin ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği bildirildi.

İhracatta İstanbul ilk sırada yer aldı

Ekim ayında faaliyet illeri bazında yapılan ihracat sıralamasında İstanbul, 5 milyar 279 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u 3 milyar 773 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 955 milyon dolarla Bursa takip etti.

İzmir, 1 milyar 953 milyon dolarlık ihracatla dördüncü sırada bulunurken Ankara, 1 milyar 392 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

İhracat artışında Kocaeli ilk sırada! İşte öne çıkan iller

Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin iller bazında ihracat verilerinin ayrıntılarını paylaştı. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en fazla artıran il Kocaeli olurken İstanbul ve Mersin de üst sıralarda yer aldı. Ekim ayındaki toplam ihracat artışının yüzde 67,4'ü bu üç ilin katkısıyla gerçekleşti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ekim ayında ihracat artışında öne çıkan illere ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, Kocaeli ihracatını geçen yılın aynı ayına kıyasla 553 milyon dolar artırarak ilk sırada yer aldı. İstanbul 456 milyon dolarlık artışla ikinci, Mersin ise 296 milyon dolarlık yükselişle üçüncü oldu.

Ankara 289 milyon dolarlık ihracat artışıyla dördüncü sırada bulunurken Tekirdağ, 220 milyon dolarlık artışla beşinci sıraya yerleşti.

Bakanlığın açıklamasında, ekim ayında kaydedilen ihracat artışının yüzde 67,4'ünün İstanbul, Kocaeli ve Mersin'den kaynaklandığı belirtildi.

10 aylık dönemde ihracat artışına en büyük katkı Kocaeli'den

Ocak-ekim dönemine ilişkin verilerde de Kocaeli ilk sırada yer aldı. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 337 milyon dolar arttı.

Kocaeli'yi 1 milyar 776 milyon dolarlık artışla İstanbul, 1 milyar 771 milyon dolarlık yükselişle Ankara takip etti.

Mersin, 1 milyar 286 milyon dolarlık artışla dördüncü sırada yer alırken Bursa, 1 milyar 155 milyon dolarlık yükselişle beşinci oldu.

Açıklamada, yılın ilk 10 ayında gerçekleşen ihracat artışının yüzde 47,4'ünün Kocaeli, İstanbul ve Ankara'nın katkısıyla sağlandığı ifade edildi.

İhracatta üç ürün grubu öne çıktı

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ekim ayında ihracata en fazla katkı sağlayan ürün grupları motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile elektrikli makine ve cihazlar oldu.

Motorlu kara taşıtları ihracatında Kocaeli, Bursa ve Sakarya öne çıkarken kazanlar ve makineler grubunda en fazla katkıyı İstanbul, Bursa ve Tekirdağ sağladı.

Elektrikli makine ve cihazlar ihracatında ise İstanbul, Kocaeli ve Ankara ilk üç sırada yer aldı.