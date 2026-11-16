Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 16 milyon 180 bin 976 kişiyken, 2026 yılı Eylül ayında 16 milyon 448 bin 397 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2026 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldı.

İnşaat sektöründe ise yüzde 2 ve ticaret-hizmet sektöründe de yüzde 3 oranında artış gösterdi.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,2 oranında artış gösterdi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında aynı dönemde ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,4 artış gösterdi.