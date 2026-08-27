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Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi yolu açıldı! İşte detaylar...

Borçları nedeniyle kredi imkanlarından yararlanamayan esnaf ve sanatkarları ilgilendiren yeni bir adım atıldı. Özel yatırım finansmanı kredilerinde yapılan değişikliklerle kredi kullanımına ilişkin şartlar yeniden belirlendi. Peki, kimler bu krediden yararlanabilecek, yeni şartlar neler?

Ekonomist
Ekonomist
Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi yolu açıldı! İşte detaylar...

Vergi ve SGK prim borcu nedeniyle finansmana erişimde sorun yaşayan esnaf ve sanatkarlar için kredi şartları yeniden belirlendi. Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde yapılan değişiklik, borcu bulunanlara da belirli koşullarda kredi yolunu açtı. 

Peki, yeni uygulamadan kimler yararlanabilecek? Kredi kullanımı için şartlar neler?

1 Borcu olan esnaf kredi kullanabilecek mi?

Borcu olan esnaf kredi kullanabilecek mi?

NTV'de yer alan habere göre, yeni düzenleme kapsamında kredi başvurusunda bulunacak esnaf ve sanatkarların, başvurudan en fazla 15 gün önce düzenlenmiş belgeyle vergi dairesi ve SGK'ya vadesi geçmiş borçlarının olmadığını göstermesi gerekecek. 

Borcun bulunması halinde ise yapılandırıldığı veya taksitlendirildiği ve ödeme planının geçerliliğini koruduğu belgelenecek. Bu koşulların karşılanamaması durumunda da kredi kullanımının önü tamamen kapanmayacak.

2 Kredinin yüzde 25'i borç ödemesinde kullanılabilecek

Kredinin yüzde 25'i borç ödemesinde kullanılabilecek

Esnafın vergi ya da SGK borcunun, Hazine faiz destekli kredi tutarının en fazla yüzde 25'ine karşılık gelen bölümü, banka tarafından öncelikli olarak ilgili kurumlara aktarılabilecek.

3 Borç ödemesinde 300 bin TL sınırı

Borç ödemesinde 300 bin TL sınırı

Bu kapsamda banka tarafından tahsil edilecek tutar, kredi miktarından bağımsız olarak bir yıl içinde toplam 300 bin lirayı geçemeyecek. 

Borcun faizine Hazine tarafından yüzde 25 indirim uygulanırken, borç ödemesinin ardından krediden kalan tutar esnaf ve sanatkârın kullanımına sunulacak.

4 Faiz desteği oranları ne kadar olacak?

Faiz desteği oranları ne kadar olacak?

SGK veya vergi borcu bulunan esnaf ve sanatkarların bu yöntemle kullanacağı kredilerde faiz desteği oranları da yeniden belirlendi. 

Buna göre, yüzde 50 olan faiz indirimi yüzde 40'a, yüzde 100 olan indirim yüzde 80'e, yüzde 60 olan indirim ise yüzde 48'e düşürüldü.

5 Kredi kullanımına ilişkin süre uzatıldı

Kredi kullanımına ilişkin süre uzatıldı

Esnaf ve sanatkarların kredi kullanımına ilişkin süre de uzatıldı. 

Daha önce 31 Aralık 2026 olarak belirlenen son tarih, 31 Aralık 2027'ye çekildi.

6 Kredi limitleri ne kadar?

Kredi limitleri ne kadar?

Esnaf ve sanatkarlara sağlanan kredilerde kullanım amacına göre farklı üst limitler uygulanıyor. 

İşletme sermayesi ihtiyaçları için 1 milyon 500 bin liraya kadar kredi verilirken, işyeri ve taşıt alımlarına yönelik yatırım kredilerinde bu tutar 3 milyon 500 bin liraya kadar çıkıyor.
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