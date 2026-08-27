Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi yolu açıldı! İşte detaylar...

SGK veya vergi borcu bulunan esnaf ve sanatkarların bu yöntemle kullanacağı kredilerde faiz desteği oranları da yeniden belirlendi.

Buna göre, yüzde 50 olan faiz indirimi yüzde 40'a, yüzde 100 olan indirim yüzde 80'e, yüzde 60 olan indirim ise yüzde 48'e düşürüldü.