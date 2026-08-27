DeepSeek'ten 7 ayda 10 katlık sıçrama: Sıradaki hedef halka arz

Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek, gelir tarafında hızlı bir büyüme yakaladı. Şirketin 2026'nın ilk yedi ayında elde ettiği gelir, geçen yıla kıyasla yaklaşık 10 kat arttı. Ancak DeepSeek aynı dönemde yüz milyonlarca yuan zarar yazdı.

The Information'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre DeepSeek, yılın ilk yedi ayında yaklaşık 475 milyon yuan gelir elde etti. Bu rakam yaklaşık 67 milyon dolara karşılık geliyor.

Şirketin gelirindeki artışa rağmen giderleri hâlâ kazancının üzerinde kalıyor. DeepSeek, aynı yedi aylık dönemde yaklaşık 715 milyon yuan net zarar açıkladı. Şirketin 2025 yılının tamamındaki net zararı ise 935 milyon yuan seviyesindeydi.

DeepSeek 50 milyar yuan yatırım arıyor

DeepSeek bir yandan da yeni yatırım turu için görüşmeler yürütüyor. Habere göre şirket, mevcut ve potansiyel yatırımcılardan 50 milyar yuan toplamayı hedefliyor.

Bu yatırım turunun gerçekleşmesi durumunda DeepSeek'in değerlemesi 500 milyar yuana, yani yaklaşık 70 milyar dolara ulaşabilir.

Şirketin gelir modelindeki dikkat çekici noktalardan biri API hizmetleri oldu. The Information'ın aktardığı verilere göre DeepSeek'in yılın ilk yedi ayındaki toplam brüt kâr marjı yüzde 44,6 seviyesine ulaştı. Şirketin yapay zeka modellerine API üzerinden erişim sunduğu hizmetlerde ise bu oran yüzde 82,9'u buldu.

DeepSeek'in yıllık gelir hızının daha önce 400 ila 500 milyon dolar seviyesine ulaştığı bildirilmişti.

Hedefte halka arz da var

Gelirdeki hızlı artış, DeepSeek'in yatırım görüşmelerinde elini güçlendirebilir. Şirketin planları ise yalnızca yeni yatırım almakla sınırlı değil.

The Information'a göre DeepSeek, haziran ayında tamamladığı 50 milyar yuanlık ilk yatırım turunun hemen ardından yatırım bankalarıyla çalışmaya başladı. Şirketin 2027 yılında halka arz için hazırlık yaptığı belirtiliyor.

DeepSeek'in önündeki tablo bu nedenle iki farklı taraf gösteriyor. Şirket gelirini kısa sürede ciddi ölçüde artırırken zarar etmeye devam ediyor. Yeni yatırım turunun sonucu ve olası halka arz planı, şirketin hızlı büyümesini ne ölçüde sürdürebileceğini gösterecek.