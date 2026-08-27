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30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Bakan Uraloğlu açıkladı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek. Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi, hangi hatlar ücretsiz olacak?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Bakan Uraloğlu açıkladı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağı kaydedildi.

Hangi hatlar ücretsiz olacak?

Buna göre, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN gün boyu ücretsiz bir şekilde hizmet verecek.

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