Elektrikli Hyundai'lerde yeni dönem: Aynı boyutta yüzde 30 daha fazla enerji

Hyundai, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlardan otonom sürüşe kadar birçok alanda önemli değişiklikler planlıyor. Şirketin açıkladığı yeni yol haritasında özellikle batarya teknolojileri dikkat çekiyor. Hyundai, yeni bataryalarla maliyetleri düşürmeyi, daha fazla enerji depolamayı ve batarya ömrünü uzatmayı hedefliyor.

Şirket aynı zamanda robotaksi çalışmalarını genişletecek, yapay zekâ destekli sürüş sistemlerini daha fazla otomobile taşıyacak ve 2030'a kadar üretim kapasitesini 1 milyon adedin üzerinde artıracak.

Batarya maliyeti yüzde 30 düşecek

Hyundai, elektrikli otomobiller için kendi geliştirdiği yeni batarya hücrelerini kullanmaya hazırlanıyor. Şirketin verdiği bilgilere göre yeni hücreler, daha önce kullanılan yüksek nikel oranlı bataryaların iki katından fazla güç sağlayabilecek. Şarj süresi ise yüzde 40 azalacak.

Hyundai'nin bu bataryaları ilk olarak yeni Santa Fe veya Genesis'in menzil artırıcılı elektrikli modellerinden birinde kullanması bekleniyor.

Şirket 2027'den itibaren elektrikli otomobillerinde orta nikel oranına sahip NCM bataryalara da geçecek. Hyundai, bu değişiklik sayesinde batarya maliyetlerini yaklaşık yüzde 30 azaltmayı planlıyor.

Yeni bataryalar, aynı boyuttaki LFP bataryalara kıyasla yüzde 30 daha fazla enerji depolayacak. Hyundai bu sayede batarya paketini büyütmeden araçların kullanabileceği enerji miktarını artırabilecek.

Batarya ömründe yüzde 20 artış hedefi

Hyundai yalnızca batarya hücrelerini değiştirmeyecek. Şirket, 2028'e kadar bulut bağlantılı batarya yönetim sistemini de geliştirecek.

Yeni sistem bataryanın durumunu ve kullanım verilerini takip ederek çalışma koşullarını düzenleyecek. Hyundai, bu sistemin batarya ömrünü ortalama yüzde 20 artıracağını öngörüyor.

Otonom sürüşte Atria AI dönemi

Şirketin bir diğer önemli planı otonom sürüş teknolojilerine odaklanıyor. Hyundai, Atria AI adını verdiği otonom sürüş yapay zekâsını 2026'nın sonuna kadar kullanmaya başlamayı planlıyor.

Bu teknoloji daha sonra Hyundai'nin 2028'de kullanıma sunmayı planladığı Seviye 2+ sürüş sisteminin temelini oluşturacak. Şirket ilerleyen dönemde Atria AI'ı seri üretim araçlara yayarak Seviye 2+'dan Seviye 4'e kadar farklı otonom sürüş sistemleri geliştirmeyi hedefliyor.

Hyundai ayrıca Hyundai Motor, Kia, 42dot ve Motional'ın topladığı sensör verilerini NVIDIA altyapısı üzerinde ortak bir standarda taşıyacak. Böylece grubun farklı şirketlerinden gelen sürüş verileri aynı sistem içinde kullanılabilecek.

Ioniq 5 robotaksiler yola çıkıyor

Hyundai, Waymo için hazırladığı ilk Ioniq 5 robotaksileri 2026'nın son çeyreğinde teslim edecek. Şirket bu araçların 2027'den itibaren robotaksi hizmetlerinin farklı ülkelere açılmasına katkı sağlamasını bekliyor.

Hyundai bünyesindeki Motional da Ioniq 5 tabanlı robotaksileri kullanacak. Şirket ticari hizmeti 2026'nın ilerleyen dönemlerinde Las Vegas'ta başlatmayı ve 2027'de başka şehirlere taşımayı planlıyor.

Üretim kapasitesi 1,27 milyon araç artacak

Hyundai, 2030'a kadar 100'den fazla yeni model sunmayı planladığı için üretim kapasitesini de artıracak. Şirket dünya genelindeki yıllık kapasitesine toplam 1,27 milyon araç eklemeyi hedefliyor.

Kuzey Amerika fabrikaları 500 bin, Hindistan tesisleri 320 bin ve Güney Kore fabrikaları 200 bin ek araç üretebilecek. CKD olarak adlandırılan yerel montaj tesislerinin kapasitesi de 250 bin araç artacak.

Hyundai ayrıca Kuzey Amerika'da kullandığı yerel parça oranını yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarmayı hedefliyor. Şirket 2030'a kadar bölgede 10'dan fazla hibrit model sunmayı da planlıyor.

Amazon iş birliği genişliyor

Hyundai, Amazon Autos üzerinden yürüttüğü araç satış çalışmalarını 2027'de ABD dışındaki pazarlara da taşımayı planlıyor. Şirket ayrıca Alexa'yı Hyundai modellerinde daha geniş ölçekte kullanacak. Daha sonra Genesis modelleri de sisteme katılacak.

Hyundai, bulut ve yapay zekâ altyapısında Amazon Web Services'tan yararlanmayı sürdürecek. Amazon ise Hyundai'nin hidrojen yakıt hücreli araçlarını kendi operasyonlarında kullanma seçeneğini değerlendiriyor.