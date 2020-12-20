30 bin kişilik istihdam gücüyle Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından biri olan Zorlu Holdingin CEO’su Ömer Yüngül, 2021’de çift haneli büyüme hedeflediklerini söylüyor. Gelecek yıldan umutlu olduğunu belirten Yüngül, grubun en son İngiltere’de yaptığı marka satın almasının ardından fırsatları izlemeye devam edeceklerini söylüyor.

Sibel Atik

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Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından biri olan ve 30 bin kişilik istihdamıyla 5 milyar doların üzerinde bir ciroya sahip olan Zorlu Holding, cirosunun 3’te 2’sini 157 ülkeye yaptığı ihracattan elde ediyor. Bu performansıyla holding, gelirleri içinde sanayi ağırlığı en yüksek gruplardan biri, üstelik toplam satışlar içinde yurt dışı satış oranı en yüksek isimlerin başında geliyor.

Beyaz eşya, tekstil, enerji gibi birçok alanda faaliyet gösteren grup, pandemi sürecinin getirdiği zorlu koşullara rağmen yatırım planlarında bir değişikliğe gitmedi. Grubun gelirlerinde önemli bir paya sahip olan Vestel’de önemli bir satın almaya imza attı.

Kısa bir süre önce İngiliz Crosslee PLC’nin Hostess ve White Knight markalarını bünyesine katan Vestel, bu alımla Avrupa’daki varlığını güçlendirmekle kalmayıp yeni pazarlara açılacak.

Attığı bu adımlarla pandemi sürecini de büyümeyle kapatmaya hazırlanan grup, 2021’e de çift haneli büyüme hedefiyle girecek. Pandemi sürecinin herkes için pahalı bir ders olduğunu anlatan Zorlu Grubu CEO’su Ömer Yüngül, üretimin değerinin anlaşıldığını kaydediyor.

En büyük sanayi gruplarından biri olan Zorlu’ya uzun yıllardır kaptanlık eden Yüngül, dijital dönüşümü sağlayan, sürdürülebilir ve kaliteli üretim yapan şirketlerin bu süreçten güçlenerek çıkacaklarını düşünüyor.

Yılın ikinci yarısında toparlamanın başladığını ve 2020’yi hedefleri doğrultusunda kapatacaklarını ifade eden Yüngül ile grubun bu dönemi nasıl geçirdiğini ve teknoloji alanındaki bu dev adımı konuştuk…

TÜRKİYE’NİN YÜZDE 6 ÜZERİNDE BÜYÜME *

Türkiye ekonomisi açısından son atılan adımlar çok önemli. Söylenenler çok güzel. En büyük ihracatımızın olduğu AB’ye yönelik olumlu açıklamalar söz konusu. Açıklamalar güzel, artık herkes icraatları bekliyor. Merkez Bankası’nın faiz artış kararı önemliydi ve piyasalara etkisi açısından iyi oldu. İş dünyası bu sürecin devamını bekliyor.

Bizim bulunduğumuz iş kollarında 2020 performansımıza bakacak olursak; mart, nisan ve mayıs ayındaki satış ve ihracattaki düşüşleri yılın ikinci yarısında düzelttik. 2020 için hedeflediğimiz rakamları gerçekleştirmiş olacağız.

Hedefimiz Türkiye büyümesinin üzerinde 10 puan büyümekti. Bu 10 olmasa bile 6 civarında gerçekleşecek. Görünen o ki 2020 çok kötü kapanmamış olacak. Bunu getiren tabii sürdürülebilirlik, müşteri memnuniyeti ve elbette kalite oldu.

FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEK *

Bu dönemde yatırım planlarımızı değiştirmeden ilerledik. Holding olarak bu süreçte Avrupa’da güçlü adımlarla ilerleyen Vestel’de bir satın alma yaptık. Türkiye’de ürettiği son teknolojileri dünyanın 157 ülkesine ulaştıran ve 22 yıldır kendi alanında ihracat şampiyonu Vestel, ihracat çalışmalarının kapsamını daha da genişletmek üzere bu adımı attı.

İngiltere beyaz eşya pazarının önemli oyuncularından Crosslee PLC şirketinin Hostess ve White Knight markalarını satın aldık. Bu satın alma ile Vestel İngiltere ve AB ülkelerindeki gücüne güç katacak.

Fırsat gördüğümüz noktada bu satın almayı yaptık. Bunun pandemi ile ilgisi yok. Burada Vestel’in üretim ve ihracattaki gücünü destekleyen, stratejik pazarlara yönelik iş birlikleri ve marka satın almalarla rekabet avantajlarını artırmaya odaklandık. Önümüzdeki süreçte de bulunduğumuz alanlarda fırsatlar devam ederse elbette satın almalar olacaktır.

ÜRETMENİN DEĞERİ ANLAŞILDI *

Pandemi sürecinin iş dünyası açısından en önemli etkisi şu oldu; artık herkes üretimin ne kadar değerli olduğunu anladı. Eğer üretime hakimseniz, üretim gücünüzü artırmak üzere teknolojik girişimlerinizi yaptıysanız her koşulda başarıyı elde ediyorsunuz.

Üretim kasları güçlü şirketler, üretimi dünya standartlarında yapan ve piyasa şartlarını sağlayan şirketlere karada ölüm yok. Bu gibi zorlu süreçlerde üretimde fark yaratan şirketler için daha güçlenme bile beklenebilir.

2021’DE ÇİFT HANELİ BÜYÜME *

Pandemiyle 2020’nin mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanan endişeli sürece karşılık, şu geçen süreçte bulunduğumuz iş alanlarındaki üretim ve ihracat performansına yönelik olumlu veriler açıkçası bizi 2021 için umutlu kılıyor. Bütçelerimizi bu umutlu bakışla hep yukarı yönlü yapıyoruz. Bu doğrultuda gelecek yıl holding olarak yine çift haneli büyüme hedefliyoruz.

“PANDEMİ PAHALI BİR DERS OLDU” *

“Pandemi sürecinde grubumuz açısından verimlilik ön plana çıktı. İş yapış biçimimizle ilgili revizelerimiz oldu. Bu süreç tabii herkes için biraz pahalı bir ders oldu. Sürdürülebilirlik, kalite, dijitalleşmenin öne çıktığı bir süreç. Ama önce sağlık, sonra da yeni dünyaya adapte olmak önemli.

Ekonomide bugünden yarına bir değişim mümkün değil. Tedarik trafiğin değişmesi gibi belli konular bir süreç alacak. Orta vadede ise pozitif anlamda bir etki bekliyorum.”