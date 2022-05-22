Bilim insanları 2050 yılına kadar menüde olabilecek az bilinen bitkilerin listesini hazırladılar. BBC’nin haberine göre gelecekte ensetle kahvaltı yapılıyor ya da pandanus ağacı meyvesi yeniyor olabilir.
Habere göre Ukrayna savaşı dünya üzerinde ticareti yapılan birkaç ürüne güvenmenin tehlikelerinin altını çizdi. Çünkü kalorilerin %90’ı sadece 15 mahsulden geliyor.
Habere göre Londra, Kew’deki Kraliyet Botanik Bahçeleri’ndeki uzmanlar, diyetleri geleceğe hazırlayacak malzemeler arıyorlar. Çünkü, iklim değişikliği, mahsullerin verimsizleştiği ve temel gıda fiyatlarının hızla yükseldiği şiddetli ‘gıda şokları’ riskini artırıyor .
Kew araştırmacısı Dr Sam Pirinon’a göre yediğimiz yiyecekleri çeşitlendirmek, açlık riskini azaltmak, biyolojik çeşitlilik kaybını ele almak ve iklim değişikliğine uyum için önemli çözümler arasında. Pirinon, “Dünya genelinde farklı popülasyonlar tarafından tüketilen binlerce yenilebilir bitki türü olduğunu biliyoruz ve burası geleceğin bu küresel zorluklarına yönelik bazı çözümler bulabileceğimiz yer” diyor. Araştırmaya göre dünya genelinde 7.000’den fazla yenilebilir bitkiden sadece 417’si yaygın olarak yetiştiriliyor ve gıda için kullanılmaktadır.
PANDANUS
Habere göre Pandanus (Pandanus tectorius), Pasifik Adaları’ndan Filipinler’e kadar kıyı bölgelerinde yetişen küçük bir ağaç. Yaprakları, Güneydoğu Asya’nın çoğunda tatlı ve tuzlu yemekleri tatlandırmak için kullanılırken, ananas benzeri meyveleri çiğ veya pişmiş olarak yenebilir.
Kew’de araştırma görevlisi Dr Marybel Soto Gomez, ağacın kuraklık, kuvvetli rüzgarlar gibi zorlu koşulları tolere edebileceğini söylüyor.
Fasulye
Habere göre fasulye veya baklagiller, bir başka “geleceğin gıdası”dır. Haberde, “Ucuzdurlar, protein ve B vitaminleri bakımından zengindirler ve okyanus kıyılarından dağ yamaçlarına kadar çok çeşitli ortamlara adapte olurlar” deniyor. Bilim insanlarına göre dünyada 20.000 bakliyat türü var ama biz sadece bir avuç kuru bakliyat kullanıyoruz.
Yabani tahıllar
Otlardan elde edilen tahıllar da 10.000’den fazla türle büyük bir çeşitliliğe sahiptir ve yeni gıdalar için birçok potansiyel sunar. Haberde Batı Afrika’da kullanılan bir tahıl olan Fonio’nun yüksek oranda demir, kalsiyum ve vitamin içerdiği belirtiliyor.
Enset (Sahte muz)
Enset (false banana) muzun yakın bir akrabası ancak Etiyopya’nın yalnızca bir bölümünde tüketilmektedir. Haberde, “Bitkinin muz benzeri meyvesi yenmiyor ancak nişastalı sapları ve kökleri fermente edilebilir ve yulaf lapası, ekmek yapmak için kullanılabilir” deniyor, Araştırmalar, muz benzeri mahsulün, ısınan bir dünyada 100 milyondan fazla insanı besleme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
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