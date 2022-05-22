Bilim insanları 2050 yılına kadar menüde olabilecek az bilinen bitkilerin listesini hazırladılar. BBC’nin haberine göre gelecekte ensetle kahvaltı yapılıyor ya da pandanus ağacı meyvesi yeniyor olabilir.

Habere göre Ukrayna savaşı dünya üzerinde ticareti yapılan birkaç ürüne güvenmenin tehlikelerinin altını çizdi. Çünkü kalorilerin %90’ı sadece 15 mahsulden geliyor.

Habere göre Londra, Kew’deki Kraliyet Botanik Bahçeleri’ndeki uzmanlar, diyetleri geleceğe hazırlayacak malzemeler arıyorlar. Çünkü, iklim değişikliği, mahsullerin verimsizleştiği ve temel gıda fiyatlarının hızla yükseldiği şiddetli ‘gıda şokları’ riskini artırıyor .

Kew araştırmacısı Dr Sam Pirinon’a göre yediğimiz yiyecekleri çeşitlendirmek, açlık riskini azaltmak, biyolojik çeşitlilik kaybını ele almak ve iklim değişikliğine uyum için önemli çözümler arasında. Pirinon, “Dünya genelinde farklı popülasyonlar tarafından tüketilen binlerce yenilebilir bitki türü olduğunu biliyoruz ve burası geleceğin bu küresel zorluklarına yönelik bazı çözümler bulabileceğimiz yer” diyor. Araştırmaya göre dünya genelinde 7.000’den fazla yenilebilir bitkiden sadece 417’si yaygın olarak yetiştiriliyor ve gıda için kullanılmaktadır.