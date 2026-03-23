Bankacılık sektöründe mevduat artışı sürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 13 Mart ile biten haftada yüzde 1,7 ve 483 milyar 805 milyon 605 bin lira artışla 29 trilyon 103 milyar 496 milyon 843 bin liradan, 29 trilyon 587 milyar 302 milyon 793 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 4,8 artarak 15 trilyon 873 milyar 83 milyon 571 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,8 düşüşle 10 trilyon 307 milyar 335 milyon 145 bin lira oldu.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında azalış

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 271 milyar 721 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 482 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 13 Mart itibarıyla 1 milyar 215 milyon dolarlık azalış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinde artış

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,8 artışla 5 trilyon 985 milyar 915 milyon 616 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 730 milyar 590 milyon 401 bin lirası konut, 46 milyar 862 milyon 775 bin lirası taşıt, 2 trilyon 305 milyar 294 milyon 246 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 903 milyar 168 milyon 194 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 13 Mart ile biten haftada 147 milyar 533 milyon 285 bin lira artarak 23 trilyon 695 milyar 385 milyon 724 bin liraya yükseldi.