1 bedelsiz, 1 tahsisli: 2 şirketin sermaye artırımına onay var

Hedef Holding ve Karel Elektronik, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayımladığı haftalık bültende yer alan kararlarla sermaye artırımı onayı aldı. Kararlar kapsamında Hedef Holding’in bedelsiz sermaye artırımı, Karel Elektronik’in ise tahsisli sermaye artırımı başvurusu kabul edildi.

SPK onayının ardından Hedef Holding, tamamı iç kaynaklardan karşılanacak şekilde 1 milyar 50 milyon 544 bin 100 TL tutarında, %53,88909 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.

Şirketin mevcut 1 milyar 949 milyon 455 bin 899 TL seviyesindeki sermayesi, artırım sonrası 3 milyar TL’ye yükselecek.

Karel Elektronik için SPK, iki şartın yerine getirilmesi koşuluyla tahsisli sermaye artırımı başvurusuna olumlu yanıt verdi.

Şirket, mevcut 805 milyon 885 bin 530 TL olan çıkarılmış sermayesini, toplam satış bedeli 2 milyar 250 milyon TL olacak şekilde artırmayı planlıyor.

Tahsisli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylar; mevcut ortaklar, belirli yatırımcılar ve bazı yatırım fonlarına satılacak. Süreçte mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak.