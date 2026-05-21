Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (21 Mayıs)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) ve Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA)
• Pay Başına Brüt Temettü: 0,1563606 TL
• Pay Başına Net Temettü: 0,1329065 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 3,01 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO)
• Pay Başına Brüt Temettü: 5,0000000 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
• Pay Başına Net Temettü: 5,0000000 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 95,00 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)