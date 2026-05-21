Borsa İstanbul günü yüzde 6,05 değer kaybederek tamamladı

  • Anasayfa
  • Borsa
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,05 değer kaybederek 13.163,88 puandan tamamladı.

Anadolu Ajansı
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 848,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 163,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 8,63, holding endeksi yüzde 6,07 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da gerilimlerin yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişelerle petrol fiyatları ve tahvil faizleri yükselmesiyle negatif bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki negatif seyir ve yurt içindeki siyasi gelişmelerin etkisiyle kapanışa yakın Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesinin ardından günü satıcılı seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel beklenti anketi, ticaret dengesi, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Almanya'da büyüme, GfK tüketici güven endeksi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.400 ve 13.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

