Elon Musk’ın gizli planları izahnameden çıktı: İşte SpaceX’in en tuhaf 5 kurumsal sırrı

Belgedeki en tuhaf maddelerden biri Elon Musk'ın özel tazminat ve ödül paketine ilişkin. İzahnameye göre, Musk'ın milyarlarca dolarlık performans priminin son aşamasını hak edebilmesi için "Mars'ta en az 1 milyon insan sakininden oluşan, kendi kendine yetebilen bir koloninin kurulmuş olması" ve şirketin piyasa değerinin kademeli olarak 7,5 trilyon dolara ulaşması gerekiyor. Mevcut teknolojilerle henüz Mars'a tek bir insan bile gönderilememişken, izahnamede 1 milyon insanın Mars'ta yaşaması şartının hukuki bir metne dönüştürülmüş olması yatırımcıları şaşırtan en büyük detaylardan biri oldu. Ayrıca şirketin önümüzdeki ay gerçekleşecek halka arzda 1.75 trilyon ile 2 trilyon dolar arasında bir değerlemeyle açılış yapması bekleniyor; bu da kendi başına tarihi bir rekor olsa da Musk'ın hedefinin henüz çok gerisinde.