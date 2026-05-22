Togg’dan kullanıcılarına bayram hediyesi: Ücretsiz şarj kampanyası başladı

Togg, bayram dönemi için kullanıcılarına özel bir şarj hediyesi kampanyası sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak için 22 Mayıs saat 00.00 ile 30 Mayıs saat 23.59 tarihleri arasında Trumore uygulamasına giriş yapılması, hikaye alanındaki kişiye özel enerji hediye kodunun kopyalanması ve bu kodun en geç 30 Mayıs saat 23.59'a kadar Trugo uygulamasındaki ödeme seçenekleri bölümünde yer alan hediye kartları sekmesine tanımlanması gerekiyor.

Kazanılan hediye enerji Trugo şarj istasyonlarında 5 Haziran saat 23.59’a kadar kullanılabiliyor. Ayrıca, kullanıcıların bu hediye bakiyelerini sorunsuz harcayabilmeleri için kampanya süresince Trugo Autocharge özelliğine geçici olarak ara veriliyor.