BIST 100 hisselerinin teknik analizi (22.05.2026)

Endeks Güç Kaybediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 46.36 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 40.90 milyar TL ile Sasa Polyester takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 9.83 azalışla 13,164 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 289 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 140.98 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 30.87 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 91.61 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -256.87 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 13,764 ve 14,364 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 12,864 ve 12,564 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 43.19 seviyesinde bulunuyor.



Alarko Holding



Taban oluşumu izlenmeli

Hissede 90.7 seviyesinin altındaki kapanışlar, 76.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 90.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 96.08 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 76.00-64.00

Satım aralığı: 91.50-94.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.



Arçelik



Düşüşte

112 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 102 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 102 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 112.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 90.00-80.50

Satım aralığı: 112.00-112.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.31

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



Aselsan



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 377.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 335.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 377.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 412.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 335.00-297.50

Satım aralığı: 412.50-412.50

Endeks Ağırlığı (%): 10.86

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.112 puan azaldı.



Coca Cola İçecek



Güç kaybediyor

84.25 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 73.33 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 79.8 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 77.00-74.00

Satım aralığı: 82.00-86.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.038 puan arttı.



Doğuş Otomotiv



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.186.5 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 167.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 182.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 167.00-158.00

Satım aralığı: 182.00-183.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.016 puan arttı.



İş Bankası (C)



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 12.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 12.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.10 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 11.00-8.80

Satım aralığı: 14.10-12.90

Endeks Ağırlığı (%): 2.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.017 puan arttı.



Kardemir (D)



Düşüşte

43.22 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 37.48 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 37.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 40.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 29.00-24.10

Satım aralığı: 39.00-42.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.65

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



Mavi Giyim



Düşüşte

43.14 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 39.54 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 39.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 42.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 34.50-28.75

Satım aralığı: 42.50-40.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.008 puan arttı.



Oyak Çimento



Düşüşte

22.86 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 20.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 20.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 23.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 17.80-16.10

Satım aralığı: 23.40-23.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.026 puan azaldı.



Pasifik Eurasia Lojistik



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 104.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 95.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 117.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 95.50-89.00

Satım aralığı: 117.00-119.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.035 puan arttı.



Sasa Polyester



Düşüşte

3.02 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 2.53 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 2.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 3.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.12-1.65

Satım aralığı: 3.08-2.84

Endeks Ağırlığı (%): 1.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.034 puan azaldı.



TAV Havalimanları



Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 244.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 227.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 244.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 277.50 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 227.00-225.00

Satım aralığı: 277.50-295.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.06

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.020 puan arttı.



Turkcell



Taban oluşumu izlenmeli

Hissede 106 seviyesinin altındaki kapanışlar, 100.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 106 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 113.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 100.00-89.50

Satım aralığı: 113.00-108.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.45

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.022 puan azaldı.



Türk Altın İşletmeleri



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 40.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 29.75 seviyesine doğru gerileyebilir. 40.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 43.84 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 29.75-22.40

Satım aralığı: 41.75-45.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.97

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.



T.S.K.B.



Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 11.27 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.10 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 11.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 10.10-8.70

Satım aralığı: 12.00-11.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.30

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



Türk Telekom



Düşüşte

63.3 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 57.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 57.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 63.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 49.75-40.25

Satım aralığı: 63.00-59.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.66

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.013 puan arttı.



Vakıflar Bankası



Taban oluşumu izlenmeli

Hissede 29.74 seviyesinin altındaki kapanışlar, 27.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 29.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 31.75 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 27.50-26.00

Satım aralığı: 31.75-32.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.42

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.