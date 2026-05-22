TCMB rezervlerinde düşüş: Toplam rezervler geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre,15 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 671 milyon dolar artışla 61 milyar 235 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Mayıs'ta 60 milyar 564 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervlerinde azalma

Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 628 milyon dolar azalarak 110 milyar 965 milyon dolardan 107 milyar 337 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 15 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 957 milyon dolar azalarak 171 milyar 529 milyon dolardan 168 milyar 572 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):