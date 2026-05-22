ARA
DOLAR
45,73
0,33%
DOLAR
EURO
53,09
-0,11%
EURO
ALTIN
6585,91
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TCMB rezervlerinde düşüş: Toplam rezervler geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Mayıs haftasında yaklaşık 3 milyar dolarlık düşüşle 168,6 milyar dolar seviyesine geriledi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

TCMB rezervlerinde düşüş: Toplam rezervler geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre,15 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 671 milyon dolar artışla 61 milyar 235 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Mayıs'ta 60 milyar 564 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervlerinde azalma

Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 628 milyon dolar azalarak 110 milyar 965 milyon dolardan 107 milyar 337 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 15 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 957 milyon dolar azalarak 171 milyar 529 milyon dolardan 168 milyar 572 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
13.02.2026132.19979.586211.784
06.03.2026134.70762.770197.478
19.03.2026116.16661.292177.458
27.03.2026100.04955.290155.339
17.04.2026112.64761.821174.467
24.04.2026110.10160.951171.052
01.05.2026108.88356.600165.483
08.05.2026110.96560.564171.529
15.05.2025107.33761.235168.572
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL