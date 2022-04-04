Ancak Hertz anlaşması Business Insider’ın haberine göre satışlarda kısa bir artıştan daha fazlası anlamına geliyor çünkü markanın görünürlüğü de artacak.

Polestar CEO’su Thomas Ingenlath, Bloomberg’e verdiği demeçte, “Kabul edelim, bizim gibi yeni bir marka adına daha geniş pazarda erişim ve görünürlük kazanmak için bu harika bir fırsat” diyor.