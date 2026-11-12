ARA
DOLAR
50,25
0,05%
DOLAR
EURO
55,83
0,17%
EURO
ALTIN
6269,00
-0,09%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Profil Yazılar →

Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselişte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervlerinde yükseliş kaydedildi. 6 Kasım haftasında 2 milyar 956 milyon dolarlık artış gösteren rezervler, 161 milyar 63 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselişte

Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 6 Kasım itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 933 milyon dolar artarak 57 milyar 23 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 30 Ekim'de 56 milyar 90 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervlerinde artış

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 24 milyon dolar artışla 102 milyar 17 milyon dolardan 104 milyar 41 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 956 milyon dolar artışla 158 milyar 107 milyon dolardan 161 milyar 63 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
13.02.2026132.19979.586211.784
27.03.2026100.04955.290155.339
17.04.2026112.64761.821174.467
26.05.2026105.99253.234159.226
26.06.202694.95454.251149.205
24.07.2026100.21062.396162.606
31.07.2026100.63763.811164.448
21.08.2026114.22174.228188.450
04.09.2026113.84170.406184.247
25.09.2026109.64061.563171.204
16.10.2026106.94962.148169.097
30.10.2026102.01756.090158.107
06.11.2026104.04157.023161.063
0
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL