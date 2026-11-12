Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayında PPK toplantısı yapılacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, kasım ayında toplantı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.
Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplanacak mı? Faiz kararına yönelik piyasa beklentileri neler? İşte 2026 Merkez Bankası toplantı takvimi ve konuya ilişkin ayrıntılar...
1 Kasım ayında Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kasım ayı takviminde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yer almıyor. Dolayısıyla bu ay politika faizine yönelik herhangi bir karar açıklanmayacak.
2 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası, 2026 yılı toplantı takvimine göre bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 10 Aralık Perşembe günü yapacak. Toplantının ardından belirlenecek politika faizi kararının aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.
3 Merkez Bankası'nın son faiz kararı ne olmuştu?
Son faiz kararını 22 Ekim'de duyuran TCMB, PPK toplantısında politika faizi olarak uygulanan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 37'den yüzde 36'ya çekti.
Kurul ayrıca gecelik borç verme faizini yüzde 40'tan yüzde 39'a, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e düşürdü.
4 Merkez Bankası aralık ayında faiz indirecek mi? İşte piyasa beklentileri
Merkez Bankası'nın 10 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararına ilişkin piyasa beklentilerinde indirim ihtimali ağırlık kazanıyor. Ekonomistlerin bir bölümü, politika faizinin 100 baz puan düşürülerek yüzde 35'e çekileceğini tahmin ederken, bazı kurumlar ise mevcut yüzde 36 seviyesinin korunabileceğini öngörüyor.