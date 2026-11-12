Sabancı Holding COP31'de temiz enerji dönüşümü deneyimini paylaşıyor

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir, Dayanıklı ve Adil Bir Geleceğe Doğru" başlıklı oturumda Türk iş dünyasını temsil eden Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, aynı gün COP31 Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen "Temiz Enerji Dönüşümü ve Elektrifikasyon - 35by35: Geleceği Güçlendirmek" başlıklı üst düzey diyalog etkinliğinde katılımcılara seslendi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un moderatörlüğünü üstlendiği oturum, farklı ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarını, bakanları, uluslararası kuruluşların temsilcilerini ve iş dünyası liderlerini bir araya getirdi.

Kamu ve özel sektörün temiz enerji dönüşümündeki rolünün ele alındığı oturumda Çulhacı, elektrifikasyonun yaygınlaşması için atılabilecek adımları zirve gündemine taşıdı.

"35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü" imzacısı olan holding, COP31 Elektrifikasyon Partnerliğinin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde oluşturulan COP31 İş Dünyası Forumu bünyesindeki Elektrifikasyon ve Enerji Dönüşümü Çalışma Grubu'nun eş başkanlığını da üstleniyor.

Holding, farklı paydaşları bir araya getiren söz konusu platformdaki çalışmalarıyla kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğu güçlendirmeyi ve uygulanabilir, ölçeklenebilir modelleri uluslararası paydaşlarla paylaşmayı hedefliyor.

"Elektrifikasyon güçlü kaldıraçlardan biri"

Açıklamada oturumdaki görüşlerine yer verilen Çulhacı, elektrifikasyonun iklim eylemini, enerji güvenliğini ve ekonomik büyümeyi aynı anda ileriye taşıyabilecek güçlü kaldıraçlardan biri olduğunu belirtti.

Elektrifikasyona inançlarını yatırımlarıyla ortaya koyduklarını ifade eden Sabancı, 2022 yılından bu yana yatırımlarının yüzde 64'ünden fazlasını, 6 milyar doları aşan bir kaynağı elektrifikasyon ekosistemine yönlendirdiklerini aktardı.

Sabancı, söz konusu dönüşümün ölçek kazanması için üç konunun önem taşıdığına değinerek, şunları kaydetti:

"Birincisi, doğru vergilendirme politikaları, verimli teknolojiler ve uzun vadede öngörülebilir elektrik fiyatlarıyla elektrifikasyonu toplam maliyet açısından rekabetçi kılmak. İkincisi, şebekeleri talebin gerisinde kalmadan, talebin önünde inşa etmek. Üçüncüsü, öngörülebilir gelirler ve net bir risk paylaşımıyla sermayeyi daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirmek."