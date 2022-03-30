Bahar ve yaz aylarında havalar nasıl olacak? Türkiye’yi yağışlar mı, yoksa sıcak ve kurak günler mi bekliyor? Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek bugünkü analizlerle bahar ve yaz ayları için yapılan mevsimsel iklim tahminlerini TRT Haber’le paylaştı. Tek’in paylaştığı bilgiler şöyle:

Bahar ve yaz aylarında sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağışlar açısından ise özellikle nisan ayında azalmalar görülecek. Diğer aylarda özellikle Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz’de yağışlar ortalamaların altında seyredecek. Yurdun batı bölgelerinde, Ege ve Marmara’da ise mevsim normallerine yakın yağışlar görülecek. NİSAN Nisan ayında yağışlar yurt genelinde ortalamanın altında. Özellikle Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuraklık hakim. Marmara Bölgesi ve Doğu Karadeniz’de ise mevsim normallerinde yağışlar bekleniyor. Nisanda sıcaklıklar ise mevsim normalleri ve üzerinde olacak. Özellikle Doğu Anadolu ve Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Ege Bölgesi ve iç kesimlerde sıcaklıklar biraz daha ortalamanın üzerine çıkıyor. Son 30 yılın ortalamasına göre yukarı değerlere çıkmış olacak.” MAYIS Mayısta aşırı yağışlar yok. Mevsim normalleri civarında yağış bekleniyor. Doğuda yağışlar ortalamanın altında kalırken Ege Bölgesi’nde iç kesimler daha fazla yağış alacak. Ağırlıklı olarak konvektif yağışlar gözüküyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin biraz üstünde görülecek. Ancak zaman zaman mevsim normalleri değerlerinde seyretmesi de bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar ortalamaların üzerine çıkacak. HAZİRAN Haziranda özellikle Marmara’nın güneyinde ve yine yurdun doğusunda kuraklık görünüyor. Değerler mevsimsel ortalamaların altında kalıyor. Sıcaklıklar ise haziranda yine ortalamaların üzerine çıkıyor. Doğu Anadolu ve Güney Ege’de ortalamaların üzerinde sıcaklık değerleri görülecek. TEMMUZ Temmuzda yağışların yurdun geneline mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Sadece Batı Karadeniz’de ortalamaların altına düşüyor.Yaz aylarında zaman zaman görülen aşırı kuvvetli yağışlar şu an için pek fazla olamayacakmış gibi görünüyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde ortalamalar ve üzeri değerlerde olması bekleniyor. Sıcak bir yaz olacak. AĞUSTOS Ağustosta yağışlar, Doğu Karadeniz’de biraz azalacak. Yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinde seyredecek. Sıcaklıklar yine mevsim normallerinde seyretse de zaman zaman bazı bölgelerde normal değerlerin üzerine çıkacak. EYLÜL Yağışlar Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’de azalacak. Yurdun diğer kesimlerin mevsim normallerinde yağış alacak. Sıcaklıkların ise eylülde yurt genelinde mevsim normallerinde görülmesi bekleniyor.