Koronavirüs pandemisinde vakaların düşüşe geçmesi ve aşılama oranının artması, düğün sektörü temsilcilerini yaz mevsimi öncesinde umutlandırdı.

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Haşim Kayıkçı, AA muhabirine, düğün sektöründe sadece düğün salonlarının değil, müzisyenler, gelinlikçiler, fotoğrafçılar, pastaneciler, kına malzemesi satan işletmelerin de yer aldığını söyledi.

Diyarbakır ve ilçelerinde 200’e yakın düğün salonu bulunduğunu belirten Kayıkçı, kentte düğün sektörüne bağlı işletmelerde yaklaşık 30 bin insanın çalıştığını kaydetti.

Sendika olarak salonların daha güvenli hizmet vermesi için çalışma yürüttüklerini dile getiren Kayıkçı, bu kapsamda proje hazırladıklarını; projeyi yetkililere sunacaklarını aktardı.

Şu anda Kovid-19 ile mücadelede olumlu bir havanın olduğunu ifade eden Kayıkçı, şöyle konuştu:

“30 milyona yakın aşı yapılmış. 1 Haziran’da düğün salonlarının açılmasını yetkililerden talep ediyoruz. İnşallah hep beraber bu salgını yeneceğiz. Şu anda yoğun bir talep var, ‘düğünümüzü ne zaman yapacağız, yapabilecek miyiz’ diye soruyorlar. Onlara ‘1 Haziran’ı bekleyin’ diyoruz. İnşallah 1 Haziran’da düğün salonları açılır da çiftlerimizin düğününü yaparız.”

Kayıkçı, düğünlere izin çıkması konusunda bir beklenti oluştuğunu, bundan dolayı haziran ayı doluluk oranında yüzde 70’e ulaştıklarını sözlerine ekledi.

– “Müjdeli bir haber bekliyoruz”

Düğün salonu işletmecisi Süleyman Çiçek ise yaklaşık 15 aydır tüm dünyada etkili olan bir salgınla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Çiçek, aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini, vaka sayılarının düşüşe geçtiğini, bu olumlu tablo neticesinde sektör olarak beklenti içine girdiklerini söyledi.

Düğün salonu müdürü Ferda Değer salgın sebebiyle sektördeki işletme sahipleri ve çalışanların mağduriyet yaşadığını ifade etti. İşlettiği düğün salonunda 50 personelin çalıştığını belirten Değer, süreç nedeniyle personelin hepsini aktif olarak çalıştıramadıklarını dile getirdi.

Toplumda, haziranda düğünlerin yapılabileceği gibi bir beklentinin oluştuğunu kaydeden Değer, düğünler için gerekli tedbirleri aldıklarını, salonların belli bir kapasitede olsa bile açılmasını istediklerini söyledi.

– “Sektörün açılacağı umuduyla bekliyoruz”

Gelinlik mağazası sahibi Meltem Sürli ise salgın sürecinde sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Sürekli gündemi takip ettiklerini dile getiren Sürli, “Aşı çalışmaları ve vaka sayılarındaki düşüş bizi mutlu ediyor çünkü haziran ayı içinde bir beklentimiz var. Sektörün açılacağı umuduyla bekliyoruz. Müşterimizle bu konuda sürekli irtibat halindeyiz, açılması yönünde umutluyuz.” ifadelerini kullandı. AA