QNB eFinans ile 2018 yılında e-Dönüşüm yolculuğuna başladıklarını belirten Bursa merkezli Gama Akü Genel Müdürü Serdar Şanlıer, “Dijital dönüşüm ile özellikle idari süreçlerde yüzde 50’lere varan verimlilik artışı görülebiliyor” diyor. Şanlıer, ürettikleri yerli akü ve dijital dönüşüm ile başta ABD ve Avrupa olmak üzere elektrikli araç pazarlarına giriş yapmaya hazırlandıklarını söylüyor.

ARAM EKİN DURAN

eduran@ekonomist.com.tr

Dijital dönüşüm, Koronavirüs salgını sonrası tüm sektörlerde adeta ‘hayati’ bir önem kazanmış durumda. Özellikle AR-GE yoğun sektörlerde dijital dönüşüm ile birlikte verimlilik ve karlılıkta kayda değer artışlar ortaya çıkıyor. Bursa merkezli Global İş Makinaları grubu bünyesinde 2012’den beri faaliyet gösteren Gama Akü de bu başarıyı yakalayan şirketlerden biri.

Şirket, AR-GE çalışmaları ve gerçekleştirdiği dijital dönüşüm ile dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Gama Akü’nün sahibi ve Genel Müdürü Serdar Şanlıer ile şirketin QNB eFinans ile e-Dönüşüm yolculuğunun kazandırdıklarını ve yeni dönem planlarını konuştuk.

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?

Gama Akü, 2009’dan beri faaliyet gösteren grubumuzun iş makinası enerji çözümleri için 2012 yılında faaliyetlerine başladı. Başlangıçta hızlı ve sağlıklı servis hedefi ile çıktığımız yolda içinde enerji olan neredeyse tüm iş kollarına hizmet vermeye başladık. İnci Akü’nün traksiyoner akü ürün gamında Güney Marmara bölge bayiliğinin yanı sıra, distribütörü olduğumuz markalar ile satış ve servis hizmetleri veriyoruz.

Bununla beraber traksiyoner aküler için de thermoplastik kaplamalı çelik kazanlar üretiyoruz. Konutlarda kullanılan güneş enerjisi sistemleri için tüm AR-GE’si bize ait “Gamallon” ürünümüz ile montaj ve kurulum gibi zahmetli süreçleri ortadan kaldıran tak -çalıştır mantığına sahip akülü jeneratörler üretiyoruz. Bu ürün aynı zamanda deniz taşıtlarında da maliyetli ve zahmetli seyir enerji sistemlerinin yerini alıyor.

Şirketinizde kaç kişi çalışıyor?

Üç çalışanımız AR-GE departmanımızda olmak üzere toplam 29 çalışanımız var. Bu yıl içerisinde devlet destekli projelerimiz kapsamında yedi arkadaşımız daha şirketimizde iş başı yapacak.

Şirket olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Lojistik faaliyetlerinin vazgeçilmez ekipmanları olan forklift ve istifleme ekipmanlarının traksiyoner akü servisi ve satışı, akülü arabalardan hastanelere hatta savunma sanayisinden tarım ekipmanlarında kullanılan jel, agm, akü kadar geniş bir ürün gamını müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. İş makinaları, elektrikli endüstriyel ekipmanlar için li-ion akü ve şarj cihazları hizmete sunuyoruz.

Konutlarda, hidroelektrik santrallerde ve güneş enerjisi tarlalarında kullanılan enerji depolama sistemlerini müşterilerimize sağlıyoruz. Bursa ve Kocaeli’ndeki yerleşik ekibimiz ve diğer illerde de geniş bayi ağımız ile sürekli ve kaliteli servis hizmetleri veriyoruz.

QNB eFinans ile e-Dönüşüm konusunda nasıl bir işbirliği yaptınız? Bu işbirliğinin meyvelerinden bahseder misiniz?

2018 yılında QNB eFinans ile e-dönüşüm yolculuğumuz başladı. e-Defter, e-Fatura, e-Ar-şiv başta olmak üzere diğer elektronik çözümlerle şirketimiz dijitalleşme kervanına katıldı. İlk ve en önemli kazanımımız e-Fatura süreçleri ile başta müşteri memnuniyeti olmak üzere operasyonel verimliliğimiz arttı. e-Fatura ile fatura basımı, fatura gönderimi, anlaşmazlıklar çözme gibi emek yoğun işlemleri arkamızda bıraktık. e-Defter ve e-Arşiv ile birleştirildiğinde muhasebe ve finans ekiplerimizin iş yükünde yüzde 50’ye yakın tasarruf sağladık. Ortaya çıkan iş gücünü raporlama ve tahsilat takibine yönlendirdik. Bu sayede hem maliyetlerimizi kontrol altına alıp hem de tahsilat oranımızı arttırıp yeni projelerimiz için daha cesur olabildik.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı, bunlardan bahsedebilir misiniz?

2021 yılı içerisinde bitirmeyi planladığımız li-ion akü üretimi AR-GE’si ile bu stratejik ürünü ve know-how’ı millileştirmek istiyoruz. Bu bilgi birikimi ile elektrikli araç akülerinde ve şarj sistemlerinde ülkemizde lider firma olma hedefindeyiz. Bu sene içerisinde kendi CRM ve operasyon yönetim yazılımız da tamamen devreye girecek.

Küresel virüs salgını işlerinizi nasıl etkiliyor?

Ne yazık ki her sektör kadar biz de ciddi anlamda etkilendik. Salgının ülkemizde de yayılmaya başlaması ile özellikle beyaz yakamız evden, teknik kadromuz da birer gün atlatarak sosyal mesafemizi korumaya çalıştık. Müşterilerimizin için lojistik, gıda, perakende, ilaç sanayi ve hastanelerde olduğu için sıkı önlemler alarak çok daha ufak bir ekiple çalışıyoruz. Rakamsal olarak üçte iki gibi bir küçülmeden bahsedebiliriz.

2019 yılında ne kadar büyüdünüz? 2020 sonuna kadar hedefiniz nedir?

2018 yılına oranda 2019 yılında yüzde 25 büyüme gerçekleştirdik. İnovatif çözümlerimiz ve genişlettiğimiz ürün gamımız ile de 2020 yılının ilk iki ayında yüzde 35 gibi bir büyüme rakamı yakalamıştık. 2020 yılsonu hedefimiz çok zorlayıcı olsa da 2019 rakamlarımı tutturabilmek.

“ABD’DEN CİDDİ İLGİ GÖRÜYORUZ” “AR-GE süreçlerimiz tamamlandığında ülkemizde ürettiğimiz akü sistemlerini Avrupa ve ABD başta olmak üzere elektrikli araba pazarlarında görmeye başlayabileceksiniz. Özellikle ABD’den şu anda bile ciddi ilgi var. Her ne kadar Kıbrıs yurtdışı sayılmasa bile, Yavru Vatan’ın içme suyu şebekesinde sağladığımız teknik destek ve akülerimiz ile kurulan pompa sistemlerinin kullanıldığım gururla söyleyebiliriz.” “DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE CİROMUZ YÜZDE 25 ARTTI” “Dijital dönüşüm ile özellikle idari süreçlerde yüzde 50’lere varan verimlilik artışı görülebiliyor. Saha ekiplerimizi tam zamanlı izleme ve yönlendirme şansımız olduğu için de cirolarımızda yüzde 25 artışı tecrübe ettik. e-Defter ve e-Arşiv uygulamaları ile de mali mevzuattan kaynaklanan ispat ve belgelendirme süreçlerimizi hatasız ve çok daha hızlı yapar hale geldik. Geleneksel yöntemlerdeki noter tasdiği gibi sıkı takvimlere bağlı süreçleri ortadan kaldırdığımız için de cezai müeyyideler artık gündemimizden çıktı.”