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İçişleri Bakanlığı'ndan çok sayıda il için "sarı" kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanlığı'ndan çok sayıda il için "sarı" kodlu uyarı

Buna göre, yarın güneybatı kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren Muğla, Antalya, Aydın, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Manisa'nın ve İzmir'in güneydoğu kesimlerinde kuvvetli, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan çok sayıda il için 'sarı' kodlu uyarı-1

Vatandaşların ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

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