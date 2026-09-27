Karar doğru, zamanlamada geç kalındı

“Yalnız burada anlamadığım bir konu var. Halka arz olan şirket, çok sıkı finansal denetimden geçiyor, aracı kuruluşlar değerlemeler yapıyor, ortaya bir hisse fiyatı konuyor. Bu fiyattan da duyduğumuz kadarıyla düzenleyici otorite, bir iskonto daha talep ediyor ve halka arz gerçekleşiyor. Sonrasında hisse fiyatı, açıklanan değerin kat ve kat üzerine çıkıyor. Ya değerlemeyi yapanlar ve düzenleyici otorite bu işi iyi yapmıyor, ya da piyasada farklı bir oyun oynanıyor. Bu kadar uzmanın olduğu yerde, ikinci şık, daha yüksek ihtimal gibi görüyor. Benim önerim, halka arz sonrası yaşananları düzenleyici otoritenin iyi analiz etmesi. Yanlış bir şeyler oluyorsa ki, öyle görünüyor, bu konuda gerekli adımları atması yönünde.”
Geçen haftaki sayımızda da serbest fonlar üzerinden piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ve düzenleyici otoritenin ilave adımlar atacağına değindik. Sonuçta yedi portföy yönetiminin 131 fonunda tasfiye kararı alındı. Temerrrüt, gözaltılar, tutuklamalar, binlerce yatırımcının mağduriyeti ve aradan sıyrılıp zenginliklerine zenginlik katanlar...Düzenleyici otoritenin attığı bu hamlesini çok yerinde ancak geç kalınmış adımlar olarak değerlendiriyorum. ‘Zararın neresinden dönsek de kârdır… Düzenleyici otoritenin böyle suni fiyatlamalarla zenginleşen servet edinen yapılara müsaade etmemesi gerekiyor.
Zenginlik servet demişken, bu sayımızda ‘En Zengin 100 Araştırması’ ile karşınızdayız. Ekonomist dergisinin gelenekselleşen çalışmalarından biri olan bu araştırma 23 yaşında. Bu araştırma sağlıklı, ayakları yere basan zenginliğin, bu kadar kolay elde edilemediğinin önemli bir göstergesi. Listenin özellikle üst sıralarında yer alan ailelere bakıldığında; çok uzun yıllardır iş hayatının içinde oldukları görülüyor. Ailenin ikinci, üçüncü, hatta dördüncü kuşak temsilcileri, şirketlerde görev alıyor. Tabii ki listede yer değişiklikleri girenler, çıkanlar oluyor. Ancak sürdürülebilir, uzun soluklu işlere imza attıkları görülüyor. Haberimizi dikkatlice okumanızı öneriyorum. Bu hafta borsa haberinde yatırım fonlarında yaşanan krizin bilançosunu ve çıkış yollarını analiz ettik. Genel durumu özetleme adına bu haberimizi de dikkatinize sunuyorum.