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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz

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Türkiye’nin en zengin 100’ü açıklandı

Türkiye’nin Zengin 100 Araştırması, Ekonomist dergisinin en önemli araştırmalarından biri. Bu yıl 23’üncüsü yaptığımız araştırma ile Türkiye’nin büyük servet sahibi isim ve ailelerini listeledik. Bu yıl özellikle yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verilmesiyle borsada yaşanan düşüşler servetlerde etkili oldu.

Türkiye’nin en zengin 100’ü açıklandı

Talip Yılmaz tyilmaz@ekonomist.com.tr
Sibel Atik satik@ekonomist.com.tr

Yine bu yıl önemli varlık satışları veya satın almaları dikkat çekti. Ekonomi yönetiminin enflasyon odaklı politikasıyla birlikte sanayi kesiminde düşük kur ve maliyet baskısı artarak devam ediyor. Bu durum şirketlerin kârlılıklarını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Dünyada da koruma duvarları ve özellikle en önemli ihracat pazarımız AB ekonomisinde yavaşlama da servetleri etkilemeyi sürdüyor.

Nakit varlığı yüksek şirketler, savunma sanayi başta olmak üzere katma değerli üretim yapan şirketler, yine Hazine garantili yap işlet devret projeleri devam eden şirketler iyi performans sergilerken, şirket sahipleri de listede yükselişini sürdürüyor. Tüm bunlar eşliğinde listeye bu yıl giren isimler ise Eksim Holding’in patronu olan Tivnikli Ailesi, Reysaş Grubu’nun patronu Durmuş Döven ve Özak Grubu’nun patronu Ahmet Akbalık oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

Türkiye’nin en zengin 100’ü açıklandı-1
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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz

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