Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Amerika’daki Bitcoin madencileriyle konuştum. Mevcut ve planlı yenilenebilir enerji kullanımlarını yayınlamayı ve dünya genelindeki madencilerden de böyle yapmayı isteyeceklerini taahhüt ettiler. Potansiyel olarak ümit verici” ifadelerini kullandı. Bitcoin, Musk’ın açıklamaları sonrasında yüzde 15 değer kazandı.

Daha önce Bitcoin için çok fazla enerji sarf edildiği için Tesla ürünlerinin Bitcoin ile satılmayacağını açıklayan Musk’tan yeni bir açıklama geldi.

Elon Musk, Bitocin madencileriyle görüştüğünü ve yenilenebilir enerji kullanımlarını yaygınlaştırmayı taahhüt ettikleri söyledi. Musk bu gelişmenin “Potansiyel olarak ümit verici” olduğunu kaydetti.

Habertürk’te yer alan habere göre Elon Musk’ın Tweet’inin ardından MicroStrategy CEO’su ve kurucusu Michael Saylor, fazlasıyla önemli bir açıklama paylaştı. Saylor, “Dün Elon Musk ve Kuzey Amerika’nın önde gelen Bitcoin madencileri arasında bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duydum. Madenciler, enerji kullanım şeffaflığını ve dünya çapında sürdürülebilirlik girişimlerini hızlandırmak için Bitcoin Madencilik Konseyi’ni kurmayı kabul ettiler.” ifadelerini kullandı.

Bitcoin Musk’ın yeni açıklamasıyla değer kazandı

Peş peşe gelen kötü haberler sonrası Bitcoin fiyatları 30 bin seviyesine kadar düşmüştü. Musk’ın attığı tweet sonrası yüzde 15 yükselen Bitcoin’in fiyatı 38 bin 976 dolardan işlem görüyor.