Düşük-orta gerilim trafo üreticilerinden Esitaş, hisselerinin tamamını İspanyol trafo üreticisi Arteche’ye sattı.

1984 yılında İstanbul’da kurulan ve Türkiye ve Endonezya’da iki fabrikası bulunan Esitaş, dünyanın en büyük üç trafo üreticisinden biri olan İspanya merkezli Arteche’ye satıldı.

Söz konusu satışın danışmanlığını yürüten Ventura Partners Ortağı Kerim Kotan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’de diğer bir sürü sektörde hep ilkleri yaparak liderlik etmiş bir ortaklık olarak Türk trafo sektöründeki ilk Şirket Birleşme & Devir işini yapmış olmaktan da gurur duyuyoruz. Pandemide yaptığımız diğer tüm birleşme ve devir işlerinde olduğu üzere bu da aylarca süren pazarlıkların %100’ünün elektronik ortamda tamamlandığı bir iş oldu. Bu iki muhteşem şirketi ortak bir gelecekte birleştirmiş olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

1946 yılında İspanya’da kurulan Arteche, elektrik enerjisi sektörü için üretim, iletim ve dağıtım dahil olmak üzere ekipman ve çözümler geliştiriyor. 2 binden fazla çalışanı ile 150 ülkede faaliyetleri bulunan Arteche, Avrupa, Amerika ve Asya’da toplam 11 üretim tesisi ve 6 araştırma merkezi ile faaliyet gösteriyor. Dünyada en büyük üç trafo üreticisi arasında yer alan Arteche, yenilenebilir enerji ve demiryolu pazarlarına yönelik katma değeri yüksek diğer ürün gruplarında bölgesel hâkimiyetini sürdürüyor.