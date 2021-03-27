Gastronomi turizminin en önemli etkinliklerinden biri olan Gastroshow 2-4 Haziran tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde (İCC) açık alanda düzenlenecek. Gastronomi Turizmi Derneği Genel başkanı Gürkan Boztepe, Avrupa’nın en büyük gastronomi turizmi fuarı ve konferansı niteliğindeki Gastro Show’da dünyanın önemli gastronomik lokasyonlarının belirleneceğini söylüyor.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

lgokmen@ekonomist.com.tr

Dünyamızı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile birlikte hayatımızda bir çok şey değişse de yeni tatlar deneyimlemek olmazsa olmazların başında yerini alıyor. Son yıllarda yükseliş trendinde olan gastronomi turizminin de önümüzdeki dönemde hızla yükselen bir grafik çizmesi bekleniyor. Eşsiz mutfak kültürü ile öne çıkan ülkemiz de bu alanda hızlı bir atılım sürecinde. Gaziantep’ten Adana’ya, Sinop’tan Hatay’a kadar ülkemizin hemen her ilinde gastronomi turizmine yönelik çalışmalar yapılıyor. Ülkemizi dünya ligine taşımak amacıyla 2-4 Haziran tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde (İCC) açık alanda gerçekleşecek Gastro Show fuar ve konferansı, ülkemizden farklı kentlerle dünyadan ülkelerini buluşturacak önemli bir etkinlik. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan etkinliğin geleneksel hale getirilmesi de planlanıyor.

Avrupa’nın en büyük gastronomi turizmi fuarı ve konferansı olan Gastro Show’un ilki bu yıl ‘7 Şehir 7 Bölge 7 Ülke’ teması ile gerçekleştirileceğini belirten Gastronomi Turizmi Derneği Genel Başkanı Gürkan Boztepe, bu etkinlikte dünyadaki gastronomik lokasyonların belirleneceğini söylüyor.

Boztepe, “Gastro Show İstanbul, çok sayıda sektör ve pazarda faaliyet gösteren dünyanın en kaliteli gıda ve Gastronomik ürün üreticilerini bir araya getirerek, Gastronomi Turizmi gelirlerini arttırma ve Türk Mutfağı’nı Dünyaya tanıtma misyonunu sürdürmeyi hedefliyor” diye konuşuyor.

15 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

ACE of MICE etkinliği ile eş zamanlı olarak, Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan Gastro Show, tüm gastronomi sektörü paydaşlarını bir araya getirerek ticari hacmin artırılmasını ve konferans programlarıyla dünya liderlerini sektörle buluşturmayı hedefliyor.

Etkinlikte, Covid-19 gelişmeleri titizlikle takip edilerek organize edilecek ve tüm misafirlerin sağlığı, güvenliği ek önlemlerle korunmaya alınacak.

160 katılımcı, 15 bin ziyaretçi ve 50 konuşmacı ile gerçekleşecek Gastro Show’a, Türkiye’nin ve dünyanın değişik yerlerinden gastronomi sektörüne damga vurmuş üst düzey şefler, gastronomi uzmanları katılacak.

İstanbul Kongre Merkezi’nin açık alanında yapılacak olan Gastro Show etkinliği, iki adet dome çadır konsepti toplantı odası ile fuara değer katan içerikler üretecek. Türk mutfağı, peynir, pide, döner, çay, Türk Kahvesi gibi Workshop’lar bir Dome çadırı içinde yapılacak. Diğer Dome konferans alanında ise, Türk mutfağının önemi, yıldızlar geçidi (Türkiye ve dünyanın en önemli şefleri), hikayeleri ile 7 gastronomik şehir, coğrafi işaretli ürünler, 7 ülke mutfağı, sokak lezzetleri, Modern Türk Mutfağı, sağlıklı beslenme, vegan-vejeteryan beslenme, iklim değişikliğinin yemeklere etkisi ile dünya gastronomi trendleri üzerine önemli konuşmacılar eşliğinde bilgilendirici oturumlar yapılacak.

LİDERLER SEKTÖRLE BULUŞACAK

Etkinliğin konuşmacıları arasında, Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Eric Wolf, kısa zaman önce Michelin yıldızı alan ‘Dede’ restoranı ile Türkiye’nin gururu olan Ahmet Dede, Nepal Şefler Birliği Başkanı Suresh Basnet, Kudüs Aşçılık Enstitüsü Kurucusu, Slow Food Chef Alliance Ulusal Koordinatörü Udi Goldschmith, United Nations Women Temsilcisi Asya Varbanova, Respond on Demand Kurucusu ve Dünya Yemek SanatIarı Derneği Üyesi Yunansitan’dan Maria Athanasopoulo, Ödüllü gazeteci-yazar Chantal Cooke, Bergamo Üniversitesi Profesörü ve Gıda Turizmi Araştırmacısı Roberta Garibaldi gibi değerli konuşmacılar oturumlarda tecrübe ve bilgilerini katılımcılarla paylaşacaklar.

Türkiye’nin en değerli şefleri Somer Sivrioğlu-Mehmet Yalçınkaya-Murat Bozok –Umut Karakuş-Sahrap Soysal-Sinem Çapraz, Aydın Demir, Deniz Temel, Ebru Baybara Demir’in yanısıra TC. Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Fatma Şahin, Demet Sabancı Çetindoğan, İlhan Koçulu, Mine Ataman, Dilara Koçak, Bülent Akarcalı, Cenk Girginol, Gizem Şalçıgil White, Mutfak Sanatları Gastronomi Derneği Başkanı Salih Güney, STK başkanları ve akademisyenler de programa renk katacaklar.

Deneyim alanı Dome çadırı içerisinde 360 derece Video Mapping Show esnasında master şeflerin sunumlarını deneyimleme fırsatı olacak. B2B Alanında Gastronomi acentaları, uluslararası etkinlik ajansları, otellerin consiage müdürleri ile yüz yüze toplantılar yapma imkanları bulacaklar. Kurumlar Gastro Show’a katılarak Türkiye ve dünyadaki satıcılarla tanışma, yeni anlaşmalar imzalama ve oldukça büyük bir pazarda satışlarını artırma şansına sahip olacaklar.