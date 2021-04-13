Rusya’nın 15 savaş gemisini Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde Karadeniz’e gönderdiği bildirildi. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna içinde ve sınırındaki askeri yığınağını derhal sonlandırması gerektiğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Rusya’ya karşı NATO’dan askeri destek ve yaptırımlar dahil daha fazla destek vermesini istedi.

Rusya’nın, Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yapmasıyla başlayan gerilim tırmanıyor. Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi’ndeki filoya ait 15 savaş gemisi Karadeniz’e gönderildi.

Bunun, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan’da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını ve ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın yapılacağı belirtilmişti.

NATO: Rusya Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını sonlandırmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel’de NATO karargahını ziyaret ederek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna sınırına son günlerde binlerce muharebeye hazır askerini gönderdiğini, durumu endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, bunun Kırım’ın 2014’te Rusya tarafından yasa dışı ilhakından bu yana en büyük askeri yığınak olduğunu belirterek, son günlerde Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalarda birçok Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Stoltenberg, “Rusya’nın askeri yığınağı gayrimeşru, açıklanamaz ve derin endişe vericidir. Rusya, Ukrayna içinde ve çevresindeki bu yığınağı derhal sonlandırmalı, provokasyonları bitirmeli ve gerginliği düşürmelidir.” dedi.

Rusya’yı uluslararası sorumluluklarına uymaya çağıran Stoltenberg, “NATO’nun Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği sarsılmazdır. Rusya’nın Kırım’ı gayrimeşru ve yasa dışı ilhakını kabul etmeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya’dan Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı güçlere destek vermemesini ve Rusya topraklarından güçlerini çekmesini isteyerek, “NATO Ukrayna’nın yanında durmaya devam etmektedir.” diye konuştu.

Ukrayna Rusya’ya karşı NATO’dan askeri destek istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da, Kırım’ın yasa dışı ilhakı sırasında hazırlıksız yakalandıklarını ancak bu kez ihtiyatlı olduklarını belirterek Rusya’ya karşı NATO’dan askeri destek ve yaptırımlar dahil daha fazla destek vermesini istedi.

Rusya’nın Ukrayna sınırında, işgal altındaki bölgelerde ve denizde askeri yığınağını artırdığını kaydeden Kuleba, yığınağın Ukrayna’nın doğusunda, Kırım’da ve doğudaki Donbas bölgesinde yoğunlaştığı bilgisini verdi. Kuleba, Rusya’nın Ukrayna karşıtı propagandasını da artırdığını ifade ederek “Bu zeminde NATO-Ukrayna Konseyi, NATO-Ukrayna sözleşmesinin 15. maddesi gereğince toplanacaktır.” dedi.

Kuleba, 15. maddenin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, siyasi bağımsızlığına ve güvenliğine doğrudan bir tehdit olması halinde NATO ve Ukrayna’nın kriz danışma mekanizmasının istişarelerde bulunmasını öngördüğünü aktardı.

Kırım’ın 2014’teki ilhakında Rusya’nın hızlı davrandığını, sahada olaylar cereyan ederken Batılı ülkelerin tepkilerinin ne olması gerektiğini düşündüğünü belirten Kuleba, “Rusya artık hiç kimseyi hazırlıksız yakalayamayacak. Ukrayna ve dostları ihtiyatlı olacak. Rusya’nın yeni bir şiddet sarmalı başlatması halinde bunun her bakımdan maliyeti olacak. Ukrayna savaş istemiyor. Biz saldırı veya gerginliğin tırmanmasını planlamıyoruz. Ukrayna sorunun çözümünde diplomatik ve siyasi yolları denemek istiyor.” dedi.

Bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO’nun Ukrayna’yı nasıl destekleyebileceğini konuştuklarını aktaran Kuleba, “Her destek cümlesinin önemi var ve bunun için teşekkür ediyoruz. Ancak bizim uygulamada da desteğe ihtiyacımız var.” diye konuştu.

Kuleba, “Ukrayna, NATO ve müttefikler Moskova’nın durumu daha da gerginleştirmesini önlemek ve Karadeniz bölgesinde güvenliğin sağlanması için çok şey yapabilir.” ifadesini kullandı.

Kuleba, NATO’nun Ukrayna’ya nasıl destek verebileceği konusunda ise şunları söyledi:

“Operasyonel seviyede Rusya’yı caydıracak ve saldırgan niyetlerini sınırlandıracak tedbirlere ihtiyacımız var. Bu Rusya’nın saldırganlığının maliyetini yükseltecek yeni yaptırımlar olabilir. Bunlar ayrıca Ukrayna’nın savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen doğrudan destek olabilir. Çünkü Rusya’nın üçüncü ülkelerin Ukrayna ile savunma sektöründe iş birliği yapmasını engellemek için hiçbir çabadan kaçınmadığını biliyoruz. Rusya bizim savunma kabiliyetlerimizi baltalamak için elinden geleni yapıyor.”

Ne olmuştu?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart’ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya’nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014’ten bu yana çatışmalar devam ediyor.