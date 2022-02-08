İstanbul’da en çok nereli var? İstanbul en çok hangi ilden göç aldı? İşte TÜİK verilerine göre İstanbul nüfusunun detayları… 2020 yılı itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişi olan Türkiye nüfusu, geçen yıl 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 428 bin 101 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 252 bin 172 kişi) olarak kaydedildi.

İstanbul’un nüfusu 2021’de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71’inin ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

İSTANBUL EN ÇOK HANGİ İLDEN GÖÇ ALDI?

Peki, 16 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul en çok hangi ilden göç aldı? TÜİK verilerine göre kentte yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766’sının kütüğü İstanbul’a kayıtlı.

Kentte, İstanbullulardan sonra en çok Sivaslılar ikamet ediyor. Şehirde yaşayan Sivaslıların sayısı 767 bin 428. Sivaslıları, 559 bin ile Kastamonulular, 525 bin 681 ile Ordulular, 494 bin 160 ile Giresunlular takip ediyor.

Samsun, Tokat, Trabzon, Erzurum, Kars kütüğüne kayıtlı olanlar da ilk sıralarda geliyor.

Megakentte, 108 bin 444 Ankaralı, 71 bin 998 İzmirli yaşıyor.

ALFABETİK TAM LİSTE