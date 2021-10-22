Kurulan şirket sayısı eylülde bir önceki aya göre yüzde 15,7 artarak 10 bin 185’e, kapanan şirket sayısı da yüzde 19 artışla 1580’e yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre eylülde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,1 ve kooperatif sayısı yüzde 36,5 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 19, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,6 artarken, kooperatif sayısı ise yüzde 6,1 azaldı.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 3,9, kooperatif sayısı yüzde 18,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,3 geriledi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,7 artarken, kooperatif sayısı yüzde 4,5 azalış kaydetti.

– Eylülde tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 316 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4’ünü limited şirketler, yüzde 12,3’ünü anonim şirketler, yüzde 1,3’ünü kooperatifler oluşturdu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,8’i İstanbul, yüzde 8,9’u Ankara, yüzde 5,8’i İzmir’de kuruldu. Eylülde tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 481’i ticaret, 1651’i imalat ve 1143’ü inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin, 890’ı toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 591’i inşaat, 284’ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Eylülde kapanan şirket ve kooperatiflerin 514’ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 285’inin inşaat 210’unun imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 686’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 237’si inşaat, 184’ü imalat sektöründe yer aldı.

Eylülde 131 kooperatif kurulurken bunlardan 71’i konut yapı kooperatifi, 25’i işletme kooperatifi, 9’ar adedi tarımsal kalkınma kooperatifi ile motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak iş başı yaptı.

– Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1469 yabancı ortak sermayeli şirketin 111’i İran, 52’si Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 126’sı anonim, 1343’ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 1350’si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 539’u gayrimenkul acenteleri, 502’i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe yer aldı.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81,3’ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.